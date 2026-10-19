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luto Morre Sahara Ray, modelo e ex-affair de Justin Bieber, aos 34 anos Australiana, que também era designer de moda praia, morreu em um hospital; causa da morte não foi divulgada

A modelo australiana Sahara Ray morreu aos 34 anos, no domingo (18), segundo informações publicadas pelo site TMZ. A família confirmou a morte e afirmou que ela estava cercada por parentes em um hospital. A causa da morte não foi divulgada.

— Ela morreu na última noite cercada por seus familiares no hospital. Ela era muito amada — afirmou a família de Ray ao TMZ.

Sahara ganhou notoriedade como modelo e influenciadora digital, acumulando cerca de 900 mil seguidores no Instagram.

Ela também criou a própria marca de moda praia, Sahara Ray Swim. Filha do conhecido surfista australiano Tony Ray, passou parte da infância e adolescência entre a Austrália, a Califórnia e o Havaí.

O nome da modelo chegou às manchetes em 2016, quando foi fotografada durante uma viagem ao Havaí ao lado de Justin Bieber. Os dois tiveram um breve relacionamento.

Em 2024, Sahara revelou nas redes sociais que enfrentava consequências da síndrome de Guillain-Barré, um raro distúrbio neurológico que pode provocar fraqueza e paralisia muscular.

Segundo relatos publicados na época, a condição surgiu após um grave acidente de carro que deixou a modelo parcialmente paralisada

O que é a síndrome de Guillain-Barré

A síndrome de Guillain-Barré é uma doença rara que afeta o sistema nervoso e pode provocar fraqueza muscular ou paralisia.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, a maioria das pessoas se recupera completamente, embora alguns pacientes possam apresentar danos neurológicos de longo prazo. Em casos muito raros, a doença pode ser fatal.

O CDC também aponta que cerca de 60% das pessoas que desenvolvem a síndrome tiveram anteriormente uma infecção respiratória ou gastrointestinal, incluindo casos provocados pela bactéria Campylobacter jejuni.

Não há, porém, confirmação de que a condição tenha relação com a morte de Sahara.

Nas redes sociais, a modelo também compartilhava momentos de sua vida pessoal. Em 2025, ela deu à luz sua primeira filha, Snow Ray, e publicou registros da gravidez e da maternidade.

Após a notícia da morte, seguidores prestaram homenagens à modelo no Instagram.

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