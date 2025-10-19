A- A+

LUTO Morre Sam Rivers, baixista e fundador do Limp Bizkit, grupo emblemático do nu metal A informação foi confirmada nas redes oficiais da banda, mas causa da morte não foi divulgada

Morreu, nesse sábado (18), os 48 anos, o músico americano Sam Rivers. Ele foi baixista e um dos fundadores do Limp Bizkit, um dos nomes mais emblemáticos do grupos do nu metal.

A informação foi confirmada pelas redes oficiais da banda. "Hoje perdemos nosso irmão. Nosso companheiro de banda. Nosso batimento cardíaco", escreveram o vocalista Fred Durst, o guitarrista Wes Borland, o baterista John Otto e o DJ Lethal em uma publicação no Instagram, que não especifica a causa da morte de Sam Rivers.

"Ele não era apenas nosso baixista, era pura magia... Desde a primeira nota que tocamos juntos, Sam trouxe uma luz e um ritmo que nunca poderiam ser substituídos. Seu talento era natural, sua presença inesquecível, seu coração enorme", acrescentaram os músicos. "Sua música nunca para", escreveram, prestando homenagem a uma "verdadeira lenda das lendas".

O Limp Bizkit foi criado em 1994 por Sam Rivers e Fred Durst e lançou seu primeiro álbum, Three Dollar Bill, Y’all, em 1997. Rapidamente se tornou uma das mais influentes do nu metal, um subgênero do metal alternativo que surgiu na década de 1990, incorporando elementos de hip-hop, rock alternativo, funk e industrial ao heavy metal.

O terceiro álbum, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, recebeu um disco de ouro na França por suas vendas (100 mil exemplares).

Sam Rivers, que havia deixado o grupo em 2015, retornou em 2018 e participou do álbum mais recente da banda, Still Sucks (2021).

Limp Bizkit no Brasil

O grupo, que já teve quatro passagens pelo Brasil, volta ao país em dezembro com a turnê “Loserville”, para um show único em São Paulo, no Allianz Parque.

O evento também contará com atrações internacionais de peso, como Yungblud, 311, Ecca Vandal, Slay Squad e Riff Raff, que se unem ao Limp Bizkit em uma noite voltada aos fãs de rock, rap e nu metal.

