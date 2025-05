Conheça Sebastião Salgado, ícone da fotografia, que morreu aos 81 anos

A- A+

Morreu nesta sexta-feira (23), aos 81 anos, o fotógrafo Sebastião Salgado. Conhecido por seu trabalho documental e sua assinatura visual em preto e branco, recebeu praticamente todos os principais prêmios de fotografia do mundo. A informação da morte foi confirmada por uma fonte próxima da família.

Nascido na vila de Conceição do Capim, em Minas Gerais, em 1944, Salgado transformou o fotojornalismo. Seu registro das injustiças sociais e das populações marginalizadas atravessou fronteiras, mostrando a realidade de trabalhadores rurais, refugiados, povos originários e territórios em risco. Seu estilo inconfundível unia emoção, reflexão e forte apelo estético, lirismo e denúncia, sempre com domínio da luz natural e composição inspirada.

Formado em economia, com mestrado na Universidade de São Paulo e na Sorbonne, Salgado realizou as suas primeiras sessões de foto com uma Leica em viagens a trabalho pela África. Três anos depois, decidido a se dedicar exclusivamente à sua paixão, Salgado abandonou seu cargo de secretário da Organização Internacional e se especializou como fotojornalista independente.

Com base em Paris, ele trabalhou para agências de fotografia de prestígio como Sygma e Gamma, antes de entrar para a Magnum. Em 1981, um incidente mudou a vida do fotógrafo. Salgado cobria os 100 primeiros dias do governo Ronald Reagan quando o presidente foi vítima de um atentado a tiros em Washington. As imagens feitas por Salgado viajaram o mundo e, com o dinheiro da venda para os jornais, pode financiar uma viagem à África, onde produziria o seu primeiro projeto autoral.

Seu primeiro livro, "Outras Américas",

