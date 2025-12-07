Dom, 07 de Dezembro

Luto

Severina Baracho, referência da ciranda e da cultura popular pernambucana, morre aos 72 anos

Filha do mestre Antônio Baracho morreu na madrugada deste domingo (7). O velório será a partir das 14h, na Câmara Municipal e o enterro às 16h, no Cemitério Municipal Santo Antônio, em Abreu e Lima

Severina Baracho deixou um grande legado para a cultura popular pernambucanaSeverina Baracho deixou um grande legado para a cultura popular pernambucana - Foto: Reprodução/ Instagram @liadeitamaracaoficial

Severina Baracho, referência da ciranda e da cultura popular pernambucana, filha do mestre Antônio Baracho da Silva, morreu na madrugada deste domingo (7), aos 72 anos. O velório será a partir das 14h, na Câmara Municipal e o enterro está marcado para as 16h, no Cemitério Municipal Santo Antônio, em Abreu e Lima.

Com diagnóstico de câncer, a cirandeira já vinha sofrendo com problemas de saúde, e precisou amputar uma das pernas, mas a doença não lhe fez parar de cantar. Em sua última apresentação, no município de Abreu e Lima, a cirandeira subiu ao palco em uma cadeira de rodas. 

Junto com sua irmã Dulce, era conhecida pelo grupo “Filha de Baracho, que divulgava a ciranda e a sabedoria popular herdada pelo pai, com performances poéticas, musicais e coreográficas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Lia de Itamaracá (@liadeitamaracaoficial)

O falecimento de Severina foi lamentando por diversos artistas da cultura popular pernambucana. “Hoje o dia amanheceu mais triste. Recebi a notícia da partida de Severina Baracho da Silva, a nossa querida Dona Biu, e sinto como se um pedaço da ciranda tivesse silenciado. Mas só por um instante, porque o canto dela é mais forte do que a despedida”, lamentou Lia de Itamaracá.

 

“Que descanse em paz essa grande estrela da nossa cultura, que seguirá iluminando quem faz e admira a arte em nossa cidade”, publicou a Prefeitura de Abreu e Lima. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por gamalbrito (@abreuelimadigitall)

