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Luto Morre Solano Ribeiro, produtor musical que marcou a história dos festivais da MPB, aos 87 anos Crítico e produtor foi responsável por festivais históricos na televisão brasileira, que revelaram nomes como Elis Regina, Chico Buarque e Edu Lobo

O crítico e produtor musical Solano Ribeiro de Faria morreu na madrugada deste sábado (31), aos 87 anos, em São Paulo.

Ele estava internado em uma clínica, onde recebia cuidados paliativos em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada pela família.

Solano teve papel fundamental na história dos grandes festivais de Música Popular Brasileira (MPB) exibidos pela televisão nas décadas de 1960 e 1970.

Ao longo da carreira, participou da idealização e produção de eventos nas TVs Excelsior, Record, Globo e Tupi, que ajudaram a revelar e projetar alguns dos principais nomes da música brasileira.

Em 1965, produziu o primeiro Festival Nacional da Música Popular Brasileira, exibido pela TV Excelsior. O evento marcou a projeção nacional de Elis Regina, que venceu a competição com a interpretação de "Arrastão", composição de Edu Lobo e Vinicius de Moraes.

No ano seguinte, já na TV Record, esteve à frente de outra edição histórica do festival, que terminou com duas canções vencedoras: "A Banda", de Chico Buarque, e "Disparada", de Geraldo Vandré e Théo de Barros.

Em 1967, também na Record, participou da organização da terceira edição do evento, marcada pela discussão sobre a presença das guitarras elétricas na música brasileira. A competição consagrou "Ponteio", de Edu Lobo e Capinan.

Ao longo de sua trajetória, Solano também trabalhou com artistas como Francis Hime, Nara Leão, Jair Rodrigues e Martinho da Vila. Em 1972, esteve ligado à realização do Festival Internacional da Canção, na TV Globo, e, em 1976, ao Festival Tupi.

Além da produção televisiva, Solano se dedicou à preservação da memória da música brasileira. Em 2003, lançou o livro "Prepare seu Coração: a História dos Grandes Festivais", no qual relembrou os bastidores dos eventos que transformaram a história da MPB.

Desde 2006, apresentava o programa semanal "Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil", na Rádio Cultura Brasil, dedicado à divulgação de novos artistas e tendências da música brasileira.

O velório está previsto para este sábado (31), das 15h às 17h, no Cemitério Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo.

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