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LUTO Morre Tim Curry, astro de "Rocky Horror" e "It", aos 80 anos Ator britânico morreu em casa, em Los Angeles, na noite de terça-feira; carreira foi marcada por personagens que se tornaram ícones do cinema e da televisão

O ator e cantor britânico Tim Curry morreu aos 80 anos na noite de terça-feira (25), em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A morte foi divulgada nesta quarta-feira (26). Segundo informações publicadas pela imprensa americana, não há suspeita de crime.

Curry ficou conhecido mundialmente por interpretar o extravagante Dr. Frank-N-Furter em "The Rocky Horror Picture Show" (1975), papel que ajudou a transformar o filme em um clássico cult. Anos depois, conquistou uma nova geração ao viver o palhaço Pennywise na adaptação televisiva de "It", baseada na obra de Stephen King.

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