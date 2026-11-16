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LUTO Morre Tina Simmons, atriz de "007" e "Star Wars", amada pelos fãs das franquias Além de pontas em filmes de sucesso, britânica foi dublê de artistas como Meryl Streep e Helen Mirren

Morreu, aos 83 anos, a atriz britânica Tina Simmons, que atuou nas franquias de sucesso " Star Wars", " Batman" e "007" e era uma figura querida nos bastidores das produções.

A artista foi encontrada sem vida em casa, mas a causa da morte não foi revelada.

Acostumada a fazer pontas e trabalhar como dublê, Simmons era pouco conhecida do grande público, mas amada pelos fãs das franquias, especialmente por suas participações em convenções dedicadas aos filmes.

Ela interpretou uma técnica em "Star Wars: O Retorno de Jedi", de 1983. Na franquia James Bond, trabalhou em "Na Mira dos Assassinos" e "Um Novo Dia para Morrer".

Ela ainda atuou em filmes de super-heróis como "Batman: O Cavaleiro das Trevas", "Superman 3" e "Supergirl".

O grupo de fãs The Bearded Trio, que celebra o universo de Star Wars presto homenagem à atriz.

"Para os fãs de Star Wars, Tina é lembrada com carinho por sua memorável participação em O Retorno de Jedi como uma Técnica Rebelde.

A incrível carreira de Tina abrangeu décadas de cinema e televisão britânicos e internacionais", declarou um porta-voz do grupo.

Simmons fez participações também em séries de TV cultuadas, como Doctor Who. Como dublê, trabalhou para algumas das maiores estrelas de Hollywood, incluindo Helen Mirren, Meryl Streep, Miranda Richardson, Gemma Jones e Ellen Greene.

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