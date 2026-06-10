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Luto Morre Tulé Peake, diretor de arte por trás de clássicos como Cidade de Deus e Tropa de Elite Reconhecido pela capacidade de transformar cenários em elementos fundamentais da narrativa, Peake construiu uma trajetória de quase três décadas no audiovisual

O cinema brasileiro perdeu nesta terça-feira, 9, um de seus grandes nomes dos bastidores. Tulé Peake, diretor de arte e cenógrafo responsável pela identidade visual de produções marcantes como Cidade de Deus, Tropa de Elite e Ensaio sobre a Cegueira, morreu aos 69 anos, vítima de um enfarte fulminante.

Reconhecido pela capacidade de transformar cenários em elementos fundamentais da narrativa, Peake construiu uma trajetória de quase três décadas no audiovisual. Seu trabalho ajudou a dar forma a algumas das obras mais importantes do cinema nacional e também a produções internacionais filmadas no Brasil, tornando-se uma referência na direção de arte.

Filme 'Cidade de Deus', de 2003 Foto: Reprodução / Internet

Nascido em São Paulo em 1957, Tulé Peake formou-se em Arquitetura pela Faculdade Braz Cubas e iniciou sua carreira na publicidade durante os anos 1970. Antes de migrar para o cinema, assinou a cenografia e a direção de arte de mais de mil comerciais, além de acumular experiências em diferentes emissoras de televisão.

Sua estreia no cinema aconteceu com Os Matadores (1997), de Beto Brant. A partir daí, participou de produções que se tornaram marcos da cinematografia brasileira, como Domésticas, Cidade de Deus, Casa de Areia, Tropa de Elite, Ensaio sobre a Cegueira, A Suprema Felicidade e Serra Pelada.

Reconhecimento e premiações

Ao longo da carreira, Peake recebeu importantes prêmios por seu trabalho. Pela direção de arte de Ensaio sobre a Cegueira, conquistou o Prêmio Grande Otelo em 2009. Também venceu o Prêmio ABC de Melhor Direção de Arte por filmes como Cidade de Deus, Casa de Areia, A Suprema Felicidade e Serra Pelada.

Filme Tropa de Elite, de 2007 Foto: Divulgação / Internet

Em 2019, foi premiado no Festival de Gramado com o Kikito de Melhor Direção de Arte pelo longa Veneza, dirigido por Miguel Falabella.

Atuação na televisão e últimos trabalhos

Nos últimos anos, Tulé Peake ampliou sua atuação para as séries de televisão e streaming. Entre os projetos dos quais participou estão Betinho - No Fio da Navalha, Arcanjo Renegado, O Jogo que Mudou a História, Pico da Neblina, A Névoa, Nada Será Como Antes e Felizes Para Sempre?.

Seu trabalho mais recente era a série Delegacia de Homicídios, produzida pela AfroReggae Audiovisual para o Disney+, que ainda estava em fase de gravação.

A morte de Tulé Peake gerou comoção entre profissionais do audiovisual. Em nota, a Associação Brasileira de Cinematografia (ABC) lamentou a perda do diretor de arte, destacando sua contribuição para o fortalecimento e a valorização do cinema brasileiro.

Familiares, amigos e colegas poderão prestar homenagens ao artista durante o velório nesta quarta-feira, 10, a partir do meio-dia, nas Casas Casadas, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

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