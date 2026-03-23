Morre Valerie Perrine, atriz de "Superman" e "Lenny", aos 82 anos
Atriz texana foi indicada ao Oscar em 1975
A atriz americana Valerie Perrine faleceu nesta segunda-feira (23), aos 82 anos, em Beverly Hills, na Califórnia. A informação foi confirmada pela amiga Stacey Souther em post no Facebook.
"É com profunda tristeza que compartilho a notícia devastadora do falecimento de Valerie. Ela enfrentou a doença de Parkinson com incrível coragem e compaixão, sem jamais reclamar. Ela foi uma verdadeira inspiração que viveu a vida ao máximo — e que vida magnífica ela teve. O mundo parece menos belo sem ela", escreveu Souther.
Perrine foi indicada ao Oscar de melhor atriz pela atuação em "Lenny" (1974), clássica cinebiografia de Lenny Bruce (papel de Dustin Hoffman) comandada por Bob Fosse. Pelo trabalho, ela foi premiada como melhor atriz no Festival de Cannes de 1975.
A atriz ficou conhecida mundialmente no papel de Miss Teschmacher, a namorada de Lex Luthor em "Superman: O filme" (1978) e "Superman II: A aventura continua", dirigidos por Richard Donner e estrelados por Christopher Reeve e Gene Hackman.
Natural de Galveston, no Texas, Perrine começou sua trajetória artística como "showgirl" nos palcos de Las Vegas. Em 1973, ela se tornou a primeira mulher a ter os seios expostos na televisão americana, com o telefilme "Steambath", da rede PBS.
Durante os anos 1990, a atriz fez participações em séries como "E.R." e "Chuck Norris: O homem da lei". Um de seus últimos papéis de destaque foi na comédia romântica "Do que as mulheres gostam" (2000), de Nancy Meyers, com Mel Gibson e Helen Hunt.