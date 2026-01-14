Morre Vera Valdez, atriz e top model, aos 89 anos
Artista trabalhou com nomes lendários da moda como Coco Chanel e Schiaparelli e, no Brasil, atuou no Teatro Oficina, com Zé Celso
Morreu nesta quarta-feira (14), aos 89 anos, Vera Valdez, modelo que fez carreira em Paris em casas de moda francesas e atriz que atuou ao longo de três décadas no Teatro Oficina, companhia criada por José Celso Martinez Corrêa. A informação foi divulgada pela companhia teatral em suas redes sociais.
Filha de diplomatas, Valdez conheceu a França ainda criança. Iniciou a sua vida nas passarelas cedo, ainda aos 15 anos, e com grande destaque. Trabalhou com nomes como Elsa Schiaparelli e Gabrielle Chanel, tornando-se a musa brasileira das maiores rivais da moda francesa.
Leia também
• Morre Scott Adams, criador da tira "Dilbert", aos 68 anos
• Morre atriz Titina Medeiros, aos 48 anos; artista enfrentava câncer no pâncreas
• Morre Teuda Bara, uma das fundadoras do Grupo Galpão, aos 84 anos
Ela gostava sempre de ostentar o fato de que havia desfilado nas últimas apresentações de coleção tanto da estilista italiana quanto da francesa.
Ao longo da carreira, a top model brasileira também trabalhou com o francês Christian Dior e, no Brasil, com Dener Pamplona de Abreu, que fazia alta costura.
Além das passarelas, Valdez também se dedicou à atuação, no cinema e no teatro. Amiga da atriz Cacilda Becker, ela participou de filmes como "O homem nu" (1968), de Roberto Santos, e "As cariocas" (1966), de Walter Hugo Khouri. Ao longo da carreira artística, foram 17 produções das quais integrou o elenco.
Ao lado de Zé Celso, ela também tornou-se conhecida em espetáculos do Teatro Oficina, atuando em montagens de "Bacantes" e "Os sertões". O último espetáculo na companhia foi encenado há dois anos, o monólogo "Vozes humanas", inspirado em "A voz humana", de Jean Cocteau. Valdez conheceu o poeta e dramaturgo francês através da própria Chanel.