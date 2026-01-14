Qua, 14 de Janeiro

LUTO

Morre Vera Valdez, atriz e top model, aos 89 anos

Artista trabalhou com nomes lendários da moda como Coco Chanel e Schiaparelli e, no Brasil, atuou no Teatro Oficina, com Zé Celso

Vera Valdez atuou ao longo de três décadas no Teatro OficinaVera Valdez atuou ao longo de três décadas no Teatro Oficina - Foto: Instagram/Teatro Oficina (@oficinauzynauzona)

Morreu nesta quarta-feira (14), aos 89 anos, Vera Valdez, modelo que fez carreira em Paris em casas de moda francesas e atriz que atuou ao longo de três décadas no Teatro Oficina, companhia criada por José Celso Martinez Corrêa. A informação foi divulgada pela companhia teatral em suas redes sociais.

Filha de diplomatas, Valdez conheceu a França ainda criança. Iniciou a sua vida nas passarelas cedo, ainda aos 15 anos, e com grande destaque. Trabalhou com nomes como Elsa Schiaparelli e Gabrielle Chanel, tornando-se a musa brasileira das maiores rivais da moda francesa.

Ela gostava sempre de ostentar o fato de que havia desfilado nas últimas apresentações de coleção tanto da estilista italiana quanto da francesa.

Ao longo da carreira, a top model brasileira também trabalhou com o francês Christian Dior e, no Brasil, com Dener Pamplona de Abreu, que fazia alta costura.

Além das passarelas, Valdez também se dedicou à atuação, no cinema e no teatro. Amiga da atriz Cacilda Becker, ela participou de filmes como "O homem nu" (1968), de Roberto Santos, e "As cariocas" (1966), de Walter Hugo Khouri. Ao longo da carreira artística, foram 17 produções das quais integrou o elenco.

Ao lado de Zé Celso, ela também tornou-se conhecida em espetáculos do Teatro Oficina, atuando em montagens de "Bacantes" e "Os sertões". O último espetáculo na companhia foi encenado há dois anos, o monólogo "Vozes humanas", inspirado em "A voz humana", de Jean Cocteau. Valdez conheceu o poeta e dramaturgo francês através da própria Chanel.

