Brasil Morre atriz Titina Medeiros, aos 48 anos; artista enfrentava câncer no pâncreas Titina é natural do Rio Grande do Norte e ficou conhecida nacionalmente por seu papel como Socorro, na novela Cheias de Charme, de 2012

A atriz Titina Medeiros, nome artístico de Izabel Cristina de Medeiros, morreu na manhã deste domingo (11), aos 48 anos, em Natal (RN).

Conhecida nacionalmente por conta do seu papel como Socorro, na novela Cheias de Charme, de 2012, Titina enfrentava um câncer no pâncreas que se agravou nos últimos meses. A confirmação da morte foi divulgada pela assessoria da artista.

Natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, Titina começou sua trajetória artística ainda jovem no teatro, construindo uma sólida carreira nos palcos antes de chegar à televisão.

Formada no cenário teatral potiguar, a atriz teve sua projeção para todo o País em 2012 com Socorro, uma personagem que conquistou o público na novela global das 7.

Ao longo da carreira na televisão, Titina participou de diversas produções de destaque da Rede Globo, como Geração Brasil (2014), A Lei do Amor (2016), Onde Nascem os Fortes (2018) e Mar do Sertão (2022). Seu último trabalho em novela foi em No Rancho Fundo (2024).

O velório de Titina está previsto para ocorrer no Teatro Alberto Maranhão, em Natal, e o sepultamento será em Acari (RN), cidade onde a atriz foi criada e manteve fortes laços afetivos e culturais.

