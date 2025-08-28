A- A+

LUTO Morre Vovó Cora, influencer de maquiagem com mais de 6 milhões de seguidores Coracy Arantes faleceu em decorrência de um edema cerebral após crises de DPOC

Morreu nessa quarta-feira, 27, Coracy Arantes, conhecida como Vovó Cora, aos 82 anos. Ela era influenciadora de maquiagem para pele madura e tinha mais de 6 milhões de seguidores no TikTok. O motivo da morte foi um edema cerebral após crises de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica). Ela vivia em São José dos Campos e estava internada desde quinta, 21.

Na postagem que anuncia a morte de Cora, seu neto, Gabriel, desabafa: "Hoje é um dia que eu nunca gostaria de viver." "Cora começou nas redes sociais em 2019, quando me pediu ajuda para sair de uma depressão que enfrentava há mais de 40 anos. Desde então, foram anos de muita alegria, amor e mensagens lindas (.. ) Foi graças a vocês que o sorriso voltou ao rosto dela, e eu sei que jamais gostaria de ver seus amores tristes."

"Quero agradecer de coração a todos que acompanharam essa jornada. As redes sociais da Cora ficarão no ar como forma de homenagem e para que, sempre que bater a saudade, possamos voltar aqui, relembrar seus momentos, dar boas risadas e encher o coração de amor com o sorriso e o carisma da minha vó", completou Gabriel, na postagem.

Através de vídeos nas redes sociais, Cora participava de trends e vídeos de maquiagem que chegaram a bater, em conjunto, mais de 110 milhões de curtidas no TikTok.



