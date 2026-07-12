A- A+

Luto Morre Wai Ching Ho, atriz conhecida por vilã da Marvel, aos 82 anos Intérprete de Madame Gao em "Demolidor", "Os Defensores" e "Punho de Ferro" sofreu um derrame e recebeu homenagens de colegas de elenco

A atriz Wai Ching Ho, conhecida por interpretar a enigmática Madame Gao nas séries da Marvel, morreu aos 82 anos. A informação foi divulgada por colegas de elenco nas redes sociais. Segundo o ator Perry Yung, a artista faleceu de forma tranquila dois dias após sofrer um derrame.

A primeira homenagem foi feita por Peter Shinkoda, que interpretou o vilão Nobu Yoshioka em "Demolidor" e dividiu diversas cenas com Ho.

— Acabei de perder alguém muito especial para mim. Ela era uma das pessoas mais incríveis. Pensando alto. #Gao — escreveu o ator no Instagram, ao publicar uma foto em momento de reflexão.

Segundo os seus perfis nas redes sociais, Wai morava entre Nova York e Hong Kong, onde também atuava no teatro, tendo estado em cartaz no fim do ano passado com a peça "Laowang, A Chinatown King Lear". Neste ano, ela também lançou o audiolivro da obra "Aunties".

Em outra publicação, Shinkoda compartilhou imagens de Wai Ching Ho caracterizada como Madame Gao e relembrou a convivência com a atriz.

— Nunca vou esquecer você. Aprendi algo a cada minuto com você, quando estávamos juntos dentro e fora do set. Sei o que é sabedoria — eu prestava atenção em cada palavra sua. Vamos nos encontrar novamente, minha amiga. Você era linda.

Wai Ching Ho ficou mundialmente conhecida por interpretar Madame Gao, uma das principais antagonistas da série "Demolidor", da Marvel. A personagem também apareceu em "Os Defensores" e "Punho de Ferro", integrando o universo compartilhado das produções da Marvel para a televisão.

Veja também