A- A+

luto Morre Zeca do Rolete, cantor e mestre griô, aos 80 anos Reconhecido pelo Ministério da Cultura em decorrência de sua influência na música tradicional no Nordeste do Brasil, Zecá deixa um legado de cultura e exaltação. A causa da morte não foi divulgada

O cantor, compositor e mestre griô Zeca do Rolete, reconhecido pelo Ministério da Cultura em decorrência de sua influência na música tradicional no Nordeste do Brasil, morreu nesta quarta (14) aos 80 anos.

A causa da morte não foi divulgada, e a informação foi confirmada pelo seu perfil oficial no Instagram.

"É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso mestre Zeca do Rolete. Pedimos respeito e boas energias aos familiares e amigos por essa perda irreparável" escreveu o post.

Story compartilhado na conta oficial do Instagram de Zeca do Rolete. Foto: Reprodução/Instagram

Zeca do Rolete originava suas produções da união entre a cultura negra e povos originários, se destacando como compositor dentro do Coco de Roda.

Veja também