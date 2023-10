A- A+

LUTO Morreu, nesta terça (24), mestra Luíza dos Tatus, aos 64 anos Conhecida no artesanato pernambucano, Dona Luíza morreu enquanto trabalhava no Sítio Rodrigues, em Belo Jardim

Os tatus, sobretudo, mas também havia tartarugas, lagartixas, cobras e iguanas na arte de Dona Luíza dos Tatus, um dos nomes fortes do artesanato pernambucano e que nesta terça-feira (24), surpreendeu a todos com a sua partida, aos 64 anos, após uma parada cardiorrespiratória enquanto trabalhava no Sítio Rodrigues, localizado no distrito de Água Fria, em Belo Jardim, Agreste do Estado.

Desde cedo, aos 9 anos, Dona Luíza literalmente botou as mãos no barro. Loiceira, como herdeira de mulheres do ofício, a mestra - título que recebeu em 2020 - era conhecida por sua arte que chegava, inclusive, à Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte).



Em entrevista à Folha de Pernambuco, na 21ª edição da Feira, em 2021, Dona Luíza proseou emocionada, sem acreditar que naquele ano estava no rol dos artistas da Alameda dos Mestres.









"Estava toda lambuzada de barro, em casa, quando chegou a notícia de que eu ia estar 'nesse lugar dos mestres'", contou ela com voz embargada, a falar da arte no barro exercida há mais de cinco décadas.



"É o maior prazer do mundo essa feira para mim. A primeira vez que vim, chorei em ver um mundo que eu não conhecia. Hoje tenho minhas peças para mostrar, são mais de 300", complementou.

Crédito: Divulgação/Fenearte

A diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe, Camila Bandeira, lamentou a morte da mestra, ressaltando que apesar da tristeza pela perda, a morte de Dona Luíza leva também ao enaltecimento de sua existência e da sua trajetória.



"Com os tatus, a artesã nos conectou - e permanecerá a nos conectra - com a nossa própria terra. O artesanato tem a especialidade de representar, com beleza e de forma singela, quem somos e o que é nosso, e Mestra Luíza contribuiu para isso, com alegria, sensibilidade, talento e uma dedicação de mais de 50 anos. Sua obra não passará e nos impulsiona a fazer cada vez mais pelo artesanato de Pernambuco".



O sepultamento de Dona Luíza se dará às 17h desta quarta-feira (25), no cemitério do distrito de Água Fria, em Belo Jardim.

