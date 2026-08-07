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LUTO Morre William Orbit, produtor responsável por álbuns de Madonna, Blur e Pink O artista faleceu em casa, no dia 23 de julho deste ano, aos 69 anos

A família e os amigos do produtor musical William Orbit anunciaram, nesta sexta-feira (7), o falecimento do músico, aos 69 anos, conhecido por suas colaborações criativas com Madonna. Segundo o comunicado publicado nas redes sociais do artista, o britânico morreu em casa, no dia 23 de julho deste ano, mas a causa da morte não foi revelada.

A carreira iniciada nos anos 1980 ficou marcada pelos trabalhos colaborativos com artistas internacionais como Madonna, Blur, U2, No Doubt, Pink, entre outros grandes nomes da música. Batizado como William Mark Wainwright, em Londres, na Inglaterra, o britânico adotou o nome artístico de William Orbit, assinando a produção musical de sucessos, como o notório álbum ''Ray Of Light'' (1998), de Madonna.

Somente esse disco rendeu ao produtor britânico quatro indicações ao Grammy, incluindo as conquistas por Melhor Álbum Vocal Pop e Melhor Gravação de Música Dance/Eletrônica. O videoclipe de "Ray of Light", lançado por Madonna e dirigido por Jonas Åkerlund, virou um ícone da cultura pop, sendo lembrado pela combinação entre sequências da cantora dançando com imagens em time-lapse.

Confira o videoclipe:

Ao todo, William Orbit obteve sete nomeações ao Grammy e três conquistas - todas em colaboração com a Rainha do Pop, Madonna. O artista também atuava como instrumentista e lançou trabalhos solos, por exemplo, o álbum ''Pieces In A Modern Style'' (1995).

A família lamentou profundamente a morte do produtor musical que completaria 70 anos no dia 15 de dezembro. ''Ele fará muita falta para nós e para muitas pessoas cujas vidas ele tocou através de sua música, amizade e bondade'', disse o comunicado publicado nas redes sociais do artista.



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