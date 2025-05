Morris, o jacaré mais famoso de Hollywood, morre aos 80 anos (ou mais)

A- A+

Morris, um jacaré que apareceu em vários filmes e programas de televisão, especialmente em "Happy Gilmore" (1996), com Adam Sandler, morreu nesta segunda-feira em Mosca, Colorado.

Ele tinha pelo menos 80 anos. A causa foi a idade avançada, de acordo com a Fazenda de Jacarés do Colorado, que anunciou sua morte. Outros créditos cinematográficos de Morris incluem “Entrevista com o Vampiro” (1994), “Os Irmãos Cara de Pau 2000” (1998) e “Dr. Dolittle 2” (2001).

"Sua idade exata era desconhecida, mas ele tinha 2,7 metros de comprimento em 1975 e, pela sua taxa de crescimento e perda de dentes, podemos estimar sua idade em mais de 80 anos", disse um comunicado da fazenda. Morris tinha 3,8 metros de comprimento e pesava 290 quilos no momento de sua morte.



"Ele começou a agir de forma estranha há cerca de uma semana. Não estava se lançando sobre nós e não estava se alimentando", disse Jay Young, o operador da fazenda, em um vídeo que acompanhava o anúncio.

Acariciando a cabeça do jacaré, entre lágrimas, ele disse: "Eu sei que para a maioria das pessoas é estranho que a gente se apegue tanto."



Ele foi descoberto em Los Angeles, em um quintal onde era mantido como animal de estimação ilegal. Sua carreira de ator começou em 1975 e terminou em 2006, quando se aposentou na fazenda.



Seu papel mais memorável nas telas foi na comédia de 1996 "Happy Gilmore", com Adam Sandler no papel-título, interpretando um jogador de hóquei fracassado que se torna uma sensação improvável no circuito profissional de golfe.



A grande cena de Morris acontece quando ele agarra uma bola de golfe, levando Happy a confrontá-lo com um taco de golfe.

Happy percebe que o jacaré tem um olho, e o reconhece como o mesmo que havia arrancado a mão de seu mentor, Chubbs, interpretado por Carl Weathers.



"O maldito jacaré simplesmente apareceu, me matou no meu auge", diz Chubbs em uma das muitas citações adoradas do filme.

Isso leva Happy, em busca de vingança, a perseguir o jacaré até um lago, onde se inicia um confronto violento. (O réptil perde.)



Mas, mesmo morto, o jacaré não se contenta. Happy dá a Chubbs um presente surpresa: a cabeça do jacaré. Isso assusta Chubbs, que cai de costas por uma janela, morrendo. Sanders prestou uma homenagem ao jacaré em suas redes sociais.



“Você podia ser duro com diretores, maquiadores, figurinistas — na verdade, com qualquer pessoa com braços ou pernas”, escreveu ele, “mas sei que fez isso pelo bem maior do filme.

O dia em que você não saiu do seu trailer enquanto não mandamos 40 pés de alface me ensinou uma lição poderosa: nunca comprometa sua arte.”



Uma sequência, “Happy Gilmore 2”, chega à Netflix em 25 de julho. Dada a sua idade avançada, Morris não apareceu no novo filme. Além disso, é claro, seu personagem havia morrido na versão original.

“Sei que a decapitação do seu personagem no primeiro filme impediu sua participação na sequência”, disse Sandler em sua homenagem nas redes sociais, “mas todos nós apreciamos a cesta de frutas e o bilhete hilário.”



Os jacarés vivem de 30 a 50 anos na natureza, mas podem chegar a muito mais décadas em cativeiro.

Muja, morador do zoológico de Belgrado, teria cerca de 90 anos ou algo muito próximo disso.



Assim como seu personagem em "Happy Gilmore", Morris terá um papel importante mesmo após a morte.

"Decidimos taxidermizar Morris para que ele possa continuar a assustar crianças por muitos anos", disse a fazenda. "É o que ele gostaria."

Veja também