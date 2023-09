A- A+

saúde Morrissey adia shows no Brasil após ser diagnosticado com dengue Cantor britânico faria apresentações em São Paulo e Brasília nos dias 27 e 30 de setembro; novas datas ainda não foram divulgadas

O cantor e compositor Morrissey, ex-líder da banda The Smiths, adiou os shows que faria no Brasil — em São Paulo e em Brasília, respectivamente nos dias 27 e 30 de setembro — após ser diagnosticado com dengue no México, onde se apresentaria no último domingo (10). A informação foi divulgada por meio do site oficial do músico.

"A chegada de Morrissey à Cidade do México resultou numa infecção por dengue. O vírus levará de duas a três semanas para desaparecer. A turnê está marcada para ser retomada na Flórida, nos EUA. Morrissey não cancelou nenhum show, mas a infecção torna as duas próximas semanas impossíveis", esclarece o comunicado. As novas datas ainda não foram divulgadas.

O artista britânico também adiou os shows em Lima, no Peru, que estava marcado para a próxima quinta-feira (14); Bogotá, na Colômbia, que aconteceria no próximo domingo (17); Santiago, no Chile, que ocorreria no dia 21 de setembro); e Buenos Aires, na Argentina, inicialmente agendado para 23 de setembro. A equipe de produção do cantor ainda se pronunciará sobre as novas datas.

Veja também

