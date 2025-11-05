Qua, 05 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta05/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Morrissey cancela vinda ao Brasil uma semana antes de show em São Paulo

O cantor Morrissey acabou cancelando toda a agenda de shows de sua turnê atual na América Latina

Reportar Erro
Morrissey cancela pela segunda vez show no BrasilMorrissey cancela pela segunda vez show no Brasil - Foto: Charlie Llewellin / Wikimedia Commons Licença CC BY-SA 2.0

Dois dias depois de cancelar shows no México, Morrissey também cancelou sua vinda ao Brasil. O cantor iria se apresentar no Espaço Unimed, em São Paulo, em de 12 de novembro.

Morrissey cancelou toda a agenda de shows de sua turnê atual na América Latina, que passaria ainda por Argentina, Colômbia, Chile e Peru no próximo mês.

Leia também

• "Última Ponta": Planet Hemp apresenta show da turnê de despedida neste sábado (8)

• AC/DC volta ao Brasil em 2026 com o show da ''Power Up Tour''; veja os detalhes

• Maurício Meirelles cancela show por embriaguez e se pronuncia

De acordo com a Move Concerts Brasil, produtora do show no País, a apresentação foi cancelada por "motivos de extremo esgotamento do artista".

A produtora ainda compartilhou em suas redes sociais um passo a passo para os fãs efetuarem o reembolso dos ingressos, que será feito de forma automática para pagamentos em cartão de crédito, débito e Pix.

Essa é a segunda vez desde 2024 que o ex-The Smiths cancela sua vinda ao Brasil. Em janeiro do ano passado, Morrissey afirmou "exaustão física" como impossibilidade para as apresentações que faria em São Paulo e Brasília no mês seguinte.

À época, ele se recuperava de uma dengue contraída no México.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter