Morrissey cancela vinda ao Brasil uma semana antes de show em São Paulo
O cantor Morrissey acabou cancelando toda a agenda de shows de sua turnê atual na América Latina
Dois dias depois de cancelar shows no México, Morrissey também cancelou sua vinda ao Brasil. O cantor iria se apresentar no Espaço Unimed, em São Paulo, em de 12 de novembro.
Morrissey cancelou toda a agenda de shows de sua turnê atual na América Latina, que passaria ainda por Argentina, Colômbia, Chile e Peru no próximo mês.
De acordo com a Move Concerts Brasil, produtora do show no País, a apresentação foi cancelada por "motivos de extremo esgotamento do artista".
A produtora ainda compartilhou em suas redes sociais um passo a passo para os fãs efetuarem o reembolso dos ingressos, que será feito de forma automática para pagamentos em cartão de crédito, débito e Pix.
Essa é a segunda vez desde 2024 que o ex-The Smiths cancela sua vinda ao Brasil. Em janeiro do ano passado, Morrissey afirmou "exaustão física" como impossibilidade para as apresentações que faria em São Paulo e Brasília no mês seguinte.
À época, ele se recuperava de uma dengue contraída no México.