LUTO Morrissey, ex-líder do Smiths, se emociona com morte de Rourke: "Nada do que ele tocou foi tocado" Cantor publica texto em homenagem ao colega e amigo, com quem criou uma das bandas de rock mais influentes do gênero no século XX

Ex-líder da banda britânica The Smiths, o cantor e compositor Morrissey se pronunciou, pela primeira vez, acerca da morte do colega Andy Rourke, que foi baixista no grupo britânico de rock, um dos mais influentes do gênero no século XX.

O músico morreu nesta sexta-feira (19), aos 59 anos, em decorrência de um câncer de pâncreas. "Andy nunca conheceu seu próprio poder, e nada do que ele tocou foi tocado por outra pessoa", exaltou Morrissey, em texto publicado em seu site oficial.

O cantor e compositor fez uma homenagem ao colega e amigo — e exaltou o talento artístico do baixista como algo inimitável —, em texto emotivo. "Andy nunca morrerá enquanto sua música for ouvida", frisou Morrissey. Leia o tributo a seguir, na íntegra:

"Às vezes, uma das coisas mais radicais que você pode fazer é falar com clareza. Quando alguém morre, surgem as lisonjas de sempre... É como se a morte estivesse ali para ser usada. Não estou preparado para fazer isso com Andy. Só espero, onde quer que Andy tenha ido, que ele esteja bem. Andy nunca morrerá enquanto sua música for ouvida. Ele nunca conheceu seu próprio poder, e nada do que ele tocou foi tocado por outra pessoa. Sua distinção era tão fantástica e não convencional — e ele provou que poderia ser feito. Ele também era muito, muito engraçado e muito feliz, e pós-Smiths, ele manteve uma identidade estável — nunca realizou quaisquer movimentos fabricados. Suponho que, no final de tudo da vida, a gente espera sentir que foi valorizado. Andy não precisa se preocupar com isso".

A informação sobre a morte de Andy Rourke foi divulgada, nesta sexta-feira (19), pelo guitarrista Johnny Marr, de 59, que também integrou o grupo The Smiths na década de 1980.

"Com profunda tristeza anunciamos o falecimento de Andy Rourke após uma longa doença com câncer de pâncreas", escreveu Marr em sua conta no Twitter. "Andy será lembrado como uma alma gentil e bela por aqueles que o conheceram e como um músico extremamente talentoso pelos fãs", acrescentou o artista.

Os Smiths se formaram no norte da Inglaterra, na cidade de Manchester, em 1982 e se tornaram uma das bandas mais famosas da época, com álbuns como "The Queen is Dead", lançado em 1986.

Andy Rourke era fundador e um dos mantenedores da organização Versus Cancer, criada em 2006 após o músico perder o pai e a irmã pela mesma doença. Anualmente, a instituição beneficente realizava shows para arrecadar fundos para o hospital inglês The Christie NHS Foundation Trust — um dos maiores centros de tratamento de câncer na Europa — e também para financiar pesquisas científicas voltadas para o desenvolvimento de medicações alternativas e inovadoras contra o câncer.

