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cinema "Mortal Kombat 2": sequência estreia com personagem amado pelos fãs no centro da trama Karl Urban interpreta Johnny Cage, que assume o protagonismo do novo filme

Após garotas em vestidos de gala tomarem as salas de cinema para "O Diabo Veste Prada 2", chegou a vez dos cosplayers. "Mortal Kombat 2", filme que desperta a nostalgia dos fãs de jogos de luta, estreia nesta quinta-feira (7) nos cinemas brasileiros.

Nos próximos dias, o lançamento da Warner Bros. Pictures deve bater de frente com a sequência da Disney na disputa pela atenção do público. Segundo a revista Variety, "Mortal Kombat 2" deve estrear com uma arrecadação global entre US$ 70 milhões e US$ 80 milhões.

Se a projeção se confirmar, o longa de ação deve arrecadar já no seu primeiro final de semana o orçamento total da produção, estimado em US$ 80 milhões. O desempenho é bem superior ao do primeiro "Mortal Kombat", que estreou nas salas de cinema embolsando US$ 23 milhões.



O início do reboot da franquia nos cinemas enfrentou o período de incertezas da pandemia de Covid-19, sendo lançado em boa parte do mundo apenas na HBO Max. O sucesso do título no streaming foi o que justificou a produção de uma continuidade, apesar das críticas bem divididas que o primeiro recebeu, apresentando apenas 55% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Simon McQuoid, que dirigiu a obra anterior, retorna à direção. Desta vez, ele trabalha com um roteiro assinado por Jeremy Slater ("Cavaleiro da Lua"), que corrigiu um dos principais alvos das críticas ao filme. Em 2021, o filme resolveu ignorar as centenas de personagens já existentes na série de jogos - que existe há mais de 30 anos - e resolveu criar um totalmente inédito, Cole Young (Lewis Tan), que não cativou os fãs.

"Mortal Kombat 2" coloca no centro da sua trama uma das figuras favoritas pelo público dos games: Johnny Cage, interpretado por Karl Urban - o Billy Butcher da série "The Boys". Vivendo no ostracismo após uma carreira de sucesso como ator, o personagem é forçado a se juntar a Cole Young, Sonya Blade (Jessica McNamee), Jax (Mehcad Brooks) e Liu Kang (Ludi Lin).

Quando as forças do tirânico Shao Kahn (Martyn Ford) ameaçam o equilíbrio entre os mundo, Lorde Raiden (Tadanobu Asano) une os cinco lutadores para defenderem o Plano Terreno em um torneio de batalhas sangrentas. Outra novidade é a inserção da Princesa Kitana (Adeline Rudolph), que luta ao lado do vilão, seu padrasto, mas possui conflitos com ele.

Em coletiva de imprensa, o roteirista Jeremy Slater falou sobre a ideia de colocar Johnny Cage como protagonista. Segundo ele, o personagem vem comumente sendo utilizado no universo de "Mortal Kombat" como alívio cômico. Para mudar isso, o personagem precisava ser reinventado.

"Era preciso colocá-lo em uma situação diferente, já que, em alguns dos jogos, ele é a maior estrela de cinema do planeta. E quando você começa com um personagem nesse ponto, não sobra muito espaço para ele crescer, evoluir ou alcançar qualquer tipo de objetivo ou sonho", compartilhou.

Sobre o futuro da saga, os produtores revelaram que, desde o início do projeto, a proposta era desenvolver uma trilogia. O roteirista já contou que foi contratado novamente pela Warner para escrever o terceiro filme. Segundo ele, um rascunho preliminar já foi escrito, mas o retorno do público em relação ao segundo filme será fundamental para a construção do texto final.

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