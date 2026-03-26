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LUTO Revelações sobre morte do ator Nicholas Brendon, mostram que corpo foi encontrado por amigo Ator americano estava dormindo no momento da morte, aos 54 anos; perícia indica causas naturais decorrentes de doença cardíaca prévia

Estrela da série "Buffy, a caça-vampiros" (1997-2003), Nicholas Brendon foi encontrado por um amigo pouco depois de morrer, aos 54 anos, enquanto descansava em casa, na última sexta-feira (20). Em comunicado à imprensa americana, o legista do condado de Putnam, Todd Zeiner, confirmou que o ator estava "posicionado como se estivesse dormindo".

"O falecido morava sozinho e foi encontrado por um amigo de longa data que havia passado a noite no local para prestar cuidados", disse Zeiner. "As evidências indicavam que a morte havia ocorrido muito recentemente. Os investigadores estão analisando vídeos publicados recentemente como possível evidência de doença prévia." A identidade do amigo que encontrou Brendon não foi divulgada.

Familiares do ator relataram que ele tinha histórico de problemas cardíacos, afirmou Zeiner, acrescentando que não havia sinais de crime. Nada na cena indicava que a morte tivesse outra causa que não natural, acrescentou o legista.

O corpo de Brendon foi encaminhado para autópsia. Exames toxicológicos e resultados finais ainda estão pendentes. A causa e a forma da morte serão divulgadas após a conclusão de todas as análises. A família do ator confirmou sua morte em uma publicação no Instagram no dia 20 de março.

"Estamos de coração partido ao compartilhar a perda do nosso irmão e filho, Nicholas Brendon. Ele morreu durante o sono, de causas naturais", disseram seus familiares em comunicado. Na longa publicação, eles o descreveram como "apaixonado, sensível e incansavelmente dedicado à criação artística".

"Aqueles que realmente o conheciam entendiam que sua arte era uma das expressões mais puras de quem ele era", afirmou a família. "Embora não seja segredo que Nicholas enfrentou dificuldades no passado, ele estava em tratamento e medicado para lidar com seu diagnóstico e estava otimista em relação ao futuro no momento de sua morte."

Quem era Nicholas Brendon

Nicholas Brendon ficou conhecido por interpretar Xander Harris em "Buffy: a caça-vampiros" — série de terror exibida por sete temporadas, de 1997 a 2003 — ao lado de colegas de elenco como Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan, Charisma Carpenter e David Boreanaz. Ele também compôs o elenco da série "Criminal minds" (2005).

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