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LUTO Morte da atriz turca Ece İrtem pode ter sido causada por mordida de macaco tailandês, diz advogado Perda repentina de artista de 35 anos, com papel de destaque na novela 'Coração de mãe', gera comoção entre amigos e familiares; investigações seguem em curso

A investigação sobre a morte da atriz turca Ece İrtem, conhecida pelo papel de Hande na novela "Coração de mãe", ganhou um novo elemento nesta semana.

O advogado da artista, Uğur Gökkoyun, protocolou um pedido junto ao Ministério Público para que uma possível mordida de macaco sofrida durante uma viagem à Tailândia seja considerada entre as hipóteses analisadas pelos peritos responsáveis por esclarecer a causa do falecimento.

Rosto famoso em novelas turcas, entre as quais "Yeni Gelin" (2017) e "Yasak Elma" (2018-2023), Ece morreu na última segunda-feira (15), um dia após completar 35 anos. Desde então, familiares têm buscado respostas sobre as circunstâncias que levaram à morte repentina da atriz.

Segundo Gökkoyun, a suspeita surgiu após conversas com parentes da artista e da constatação de três cicatrizes em seu braço esquerdo.

De acordo com os relatos recebidos pelo advogado, os ferimentos teriam sido provocados por uma mordida de macaco durante uma viagem recente ao país asiático.

Em entrevista concedida à jornalista turca Birsen Altuntaş, o advogado afirmou ter consultado especialistas para entender os possíveis desdobramentos do caso.

Segundo ele, foi informado de que lesões causadas por mordidas de macacos podem, em situações raras, desencadear complicações graves, incluindo quadros de sepse — popularmente conhecida como infecção generalizada.

"Diante da constatação de três cicatrizes no braço esquerdo de minha cliente Ece Irtem, familiares informaram que ela foi mordida por um macaco durante uma viagem à Tailândia. Em consultas com especialistas, soubemos que esse tipo de ferimento pode causar consequências fatais, incluindo sepse. Por esse motivo, apresentamos hoje um pedido para que essa hipótese também seja avaliada durante a autópsia", declarou o advogado.

Até o momento, as autoridades turcas não divulgaram o resultado oficial dos exames que possam determinar a causa da morte.

O pedido apresentado pela defesa tem como objetivo incluir a possibilidade de complicações decorrentes da suposta mordida entre as linhas de investigação consideradas pela perícia.

Poucos dias antes de morrer, em 10 de junho, Ece publicou em seu perfil no Instagram uma sequência de fotografias em que aparecia sorridente, vestindo uma roupa vermelha estampada durante viagem por países do sul da Ásia.

O corpo da atriz foi enterrado na última quarta-feira (17), em Kuşadası, cidade localizada na costa oeste da Turquia.

A cerimônia de despedida reuniu familiares, amigos e colegas de profissão e foi marcada por forte comoção. Durante o velório, a mãe da artista passou mal e precisou receber auxílio das pessoas presentes.

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