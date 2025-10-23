Qui, 23 de Outubro

Mundo

Morte de Ace Frehley, guitarrista do Kiss, está sendo investigada, diz site

Roqueiro e cofundador da banda norte-americana faleceu aos 74 anos, após sofrer hemorragia cerebral

Ace FrehleyAce Frehley - Foto: @acefrehleyofficial/Instagram

As autoridades dos Estados Unidos ainda estão investigando a morte do Ace Frehley, guitarrista e fundador da banda Kiss, revelou matéria do Portal TMZ.

Segundo o veículo, as autoridades solicitaram um relatório toxicológico para encontrar a causa da morte do músico de 74 anos, que estava hospitalizado em Nova Jersey, nos EUA, após sofrer uma hemorragia cerebral.

A hemorragia, segundo o que foi divulgado pelos veículos de imprensa na época, teria sido causada por uma forte queda no estúdio semanas antes e a morte foi anunciada na última quinta-feira (16), quando seus familiares decidiram desligar os aparelhos que o mantinham vivo, apesar do grave quadro clínico.

Mesmo já sabendo do motivo da morte do guitarrista, um legista de Nova Jersey ainda busca os últimos detalhes para dar o caso como encerrado. De acordo com o TMZ, um representante do perito norte-americano informou que a autópsia de Frehley não foi realizada, mas garantiu que seu corpo está por exames toxicológicos e um exame físico externo.

“Estamos completamente devastados e com o coração partido. Em seus últimos momentos, tivemos a sorte de poder cercá-lo de palavras, pensamentos, orações e intenções amorosas, atenciosas e pacíficas enquanto ele deixava esta terra", dizia a mensagem emitido por sua família para noticiar o falecimento.

“Prezamos todas as suas melhores memórias, suas risadas e celebramos a força e a gentileza que ele dedicou aos outros. A magnitude de sua morte é de proporções épicas e incompreensível. Refletindo sobre todas as suas incríveis conquistas de vida, a memória de Ace continuará viva para sempre!”, completou a nota.

Sobre Ace Frehley
Ace Frehley, integrante original da banda Kiss foi o primeiro do grupo a falecer. Ele usava também o nome artístico “The Spaceman”. Ao lado de Paul Stanley, Gene Simmons e Peter Criss, fundou a histórica banda norte-americana em janeiro de 1973.
Frehley deixou o grupo em 1982 e retornou em 1996, seguindo a carreira junto ao Kiss até 2002. Depois dessa data, começou a se dedicar a sua carreira solo, lançando diversos álbuns.
 

