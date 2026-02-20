A- A+

LUTO Morte de Eric Dane coincide com o 20º aniversário de sua 1ª aparição em 'Grey's Anatomy'

A morte do ator Eric Dane, aos 53 anos, coincidiu com a data exata de sua primeira aparição em Grey's Anatomy como o Dr. Mark Sloan, também conhecido como "McSteamy". Dane estreou na série médica no dia 19 de fevereiro de 2006, há 20 anos, no papel que seria seu maior sucesso na TV.

Seu personagem, um cirurgião plástico com pinta de galã, surgiu no 18º episódio da segunda temporada. Sloan foi apresentado como um ex-amigo de Derek Shepherd, o McDreamy vivido por Patrick Dempsey. Os dois romperam quando Sloan teve um caso com a esposa de Shepherd, Addison (Kate Walsh).

Na temporada seguinte, Dane passou a integrar o elenco regular de Grey's Anatomy e permaneceu na série até o primeiro episódio da nona temporada, em 2012, quando seu personagem morreu em um acidente de avião.

Em 2021, o ator fez uma participação especial na série. Na cena, Mark Sloan tem uma conversa emocionante com a Dra. Meredith Grey (Ellen Pompeo), que estava em um coma, lutando entre a vida e a morte. Grey's Anatomy segue em exibição, com 22 temporadas até o momento.

O ator, também conhecido por seu papel em Euphoria, morreu na quinta-feira, 19, em decorrência de esclerose lateral amiotrófica (ELA), também conhecida como doença de Lou Gehrig, menos de um ano após ter anunciado seu diagnóstico.



