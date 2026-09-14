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investigação Morte de Hayden Panettiere é investigada sob suspeita de overdose por oxicodona com fentanil Encontrada desacordada no dia 16 de agosto, atriz teria mantido por anos contato com um traficante de drogas de Los Angeles

Autoridades que investigam a morte de Hayden Panettiere suspeitam que a atriz tenha ingerido uma pílula de oxicodona adulterada com fentanil. A informação foi divulgada pelo site TMZ, que ouviu fontes ligadas diretamente ao caso.

Segundo a publicação, Hayden teria mantido por anos contato com um traficante de drogas de Los Angeles, responsável por fornecer a ela medicamentos obtidos ilegalmente, entre eles oxicodona. A investigação da DEA tenta agora esclarecer a relação entre os dois e identificar a origem do comprimido que pode ter provocado a morte da atriz, conhecida por seus papéis em "Heroes" e "Nashville".

Ainda de acordo com o TMZ, Hayden teria consumido diferentes substâncias compradas com o traficante durante a viagem de Los Angeles para a Carolina do Sul, realizada um dia antes de sua morte. A principal hipótese das autoridades é que ela tenha tomado um comprimido de oxicodona na manhã em que morreu e que a droga estivesse misturada com fentanil.

A conclusão, no entanto, ainda depende dos exames toxicológicos. Fontes policiais ouvidas pelo site ressaltam que os resultados da autópsia e da toxicologia serão fundamentais para confirmar ou descartar essa linha de investigação.

Entenda o casoA morte inesperada de Hayden Panettiere no dia 16 de agosto chocou Hollywood. A atriz de 36 anos foi encontrada desacordada em um condomínio na Carolina do Sul com o namorado, Brian Hickerson. Segundo informações já divulgadas pelas autoridades, Hickerson entregou aos socorristas uma sacola com medicamentos prescritos da atriz e chegou a administrar Narcan, medicamento utilizado para reverter uma overdose de opioides, antes da chegada dos paramédicos.

Segundo uma gravação de áudio da central de emergência obtida pela revista People, durante a operação, os funcionários mencionaram uma “overdose” e uma “parada cardíaca”. Questionada pela revista sobre essa informação, uma representante da atriz respondeu: “Não tenho mais informações no momento, mas parece ser esse o caso”.

No entanto, ainda não foi oficialmente determinado que a causa da morte foi uma overdose. A investigação permanece a cargo do Departamento de Polícia de Greenville e do escritório do legista do condado. “A investigação preliminar não indicou quaisquer indícios de envolvimento de terceiros ou circunstâncias suspeitas”, disse um porta-voz da polícia à revista People.

Detalhes também começaram a surgir sobre os dias que antecederam sua morte. Segundo o TMZ, Panettiere havia reclamado recentemente de dores nas costas. Também foi revelado que a atriz viajou de Los Angeles para o sul dos Estados Unidos com Brian Hickerson, com quem tinha um relacionamento bastante conturbado, apenas um dia antes de falecer. Até o momento, nenhum desses eventos foi oficialmente relacionado à sua morte.

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