Morte de influenciadora Luana Andrade ganha repercussão internacional

Poucos dias após a notícia de que a influenciadora Luana Andrade, de 29 anos, morreu ao fazer uma lipoaspiração no joelho, o caso foi publicado pela revista People, dos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, uma nota assinada por Kirsty Hatcher detalhou os momentos que antecederam a morte da brasileira, que era assistente de palco do SBT e também participou do reality show Power Couple Brasil.

Na publicação, a revista também mencionou uma declaração de amor feita pelo noivo de Luana, João Hadad. A influenciadora havia sido internada no Hospital São Luiz, em São Paulo, para realizar a cirurgia. No entanto, ela sofreu uma "intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca" duas horas e meia após o início da cirurgia.

O procedimento foi interrompido, e a paciente foi submetida a exames que constataram o quadro de trombose maciça. Ela "foi transferida para a UTI, onde passou por um tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30", disse o hospital em nota.

A causa da morte foi identificada como "embolia pulmonar maciça". O Hospital São Luiz disse ainda que "lamenta profundamente o óbito da paciente e se solidariza com a família".



Quem era Luana Andrade?

Nascida em São Paulo e formada em Publicidade, Luana ficou famosa ao participar, ao lado do namorado, o empresário capixaba João Hadad, do reality show Power Couple 6, exibido na Record em 2022. Apresentadora do programa, Adriane Galisteu, disse ter ficado "incrédula" com a notícia. "Meu Deus do céu, não posso acreditar! Meu coração está dilacerado! Meus mais profundos sentimentos à família, aos amigos e ao João."

Desde abril deste ano, Luana começou a trabalhar como assistente de palco do quadro "Passa ou Repassa", exibido no "Domingo Legal", apresentado por Celso Portiolli. A influenciadora também era dona uma marca de roupas feminina, a Lukand.

