LUTO Morte de James Van Der Beek: vaquinha online e compra de rancho milionário geram polêmica nas redes Representantes do ator confirmaram que propriedade de US$ 4,7 milhões foi comprada semanas antes de sua morte, com a ajuda de amigos

A morte do astro da série "Dawson's Creek" James Van Der Beek, aos 48 anos, abriu uma onda de comoção em Hollywood, mas também uma polêmica nas redes sociais.



Poucos dias após amigos criarem uma vaquinha online para ajudar a viúva e os seis filhos do ator, veio à tona a informação de que ele havia adquirido um rancho de US$ 4,7 milhões no Texas semanas antes de morrer em decorrência de um câncer colorretal.

A compra de uma propriedade milionária antes da vaquinha provocou indignação e suspeita mas redes sociais, mesmo depois de representantes da família terem vindo a público esclarecer os bastidores da compra.

Neste domingo (15), de acordo com o site TMZ, representantes do ator confirmaram que o rancho de US$ 4,7 milhões foi adquirido com ajuda de amigos, que viabilizaram o pagamento da entrada do imóvel por meio de um trust. Localizada em Spicewood, no Texas, a propriedade tem 36 acres, casa principal de mais de 470 metros quadrados, cinco quartos, cabanas, piscina e vista para o rio Pedernales.



Com isso, a família decidiu deixar de pagar aluguel e passar a arcar com uma hipoteca, após anos residindo na propriedade como inquilina. A informação foi corroborada em entrevista à revista People, na qual o porta-voz explicou que o imóvel foi comprado em um acordo fora do mercado, fechado em 9 de janeiro, pouco mais de um mês antes da morte de James Van Der Beek.

De acordo com a descrição da vaquinha criada após a morte do ator, os custos do tratamento contra o câncer colorretal consumiram praticamente todos os recursos da família. A arrecadação, que inicialmente tinha meta de US$ 500 mil, ultrapassou US$ 2,5 milhões em poucos dias, impulsionada por dezenas de milhares de doações. O cineasta Steven Spielberg doou US$ 25 mil.

