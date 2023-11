A- A+

Taylor Swift Morte de jovem em show de Taylor Swift repercute na imprensa internacional: 'calor sufocante' Ana Benevides, de 23 anos, era estudante de Psicologia em Rondonópolis, no Mato Grosso, e morreu após passar mal por conta do forte calor

A morte de uma fã que acompanhava o show da cantora Taylor Swift na noite desta sexta-feira, no Rio, repercutiu na imprensa internacional. A vítima, Ana Benevides, de 23 anos, era estudante de Psicologia em Rondonópolis, no Mato Grosso, e morreu após passar mal por conta do forte calor.

O jornal britânico The Independent destaca que a cantora ficou “devastada” ao saber do caso. A publicação ainda lembra que a morte ocorre no momento em que uma “perigosa onda de calor está varrendo o Brasil”.

Também da Inglaterra, o DailyMail destaca que morte ocorreu decorrente de um calor “sufocante”. A publicação também lembra das reclamações feitas pelo público, principalmente sobre a proibição da entrada no local do evento portando garrafas com água.

O alemão Bild afirma que a apresentação da americana acabou “ofuscada pela morte de uma jovem”, lembrando que “cerca de mil episódios de desmaios foram registrados pelos bombeiros”.

Já o New York Post destaca que Taylor Swift chegou a distribuir água para algumas pessoas que estavam assistindo ao show. O New Zealand Herald também destacou a mensagem deixada pela cantora após a notícia da morte de Ana, lembrando que Swift disse estar com o “coração partido”.

Altas temperaturas

O caso ocorreu em um dia de muito calor na capital fluminense. A estação meteorológica do Sistema Alerta Rio, da prefeitura do Rio, registrou em Guaratiba, na Zona Oeste, a maior sensação térmica desde 2014, quando foi iniciada a marcação.

No local, a sensação de calor chegou aos 59,3 graus, às 10h20, desta sexta-feira. É a segunda vez esta semana que o município do Rio atinge a maior sensação térmica da série histórica do Alerta Rio. Na terça-feira, a sensação chegou a 58,5 graus.

