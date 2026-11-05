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LUTO Morte de Marília Mendonça completa 5 anos: relembre 10 frases da cantora sobre empoderamento A cantora deixou uma trajetória marcada por músicas que deram voz a experiências femininas relacionadas ao amor, à traição e ao fim de relacionamentos

A morte de Marília Mendonça completa cinco anos nesta quinta-feira, 5. A cantora morreu aos 26 anos, em um acidente aéreo em 2021, mas deixou uma trajetória marcada por músicas que deram voz a experiências femininas, especialmente aquelas relacionadas ao amor, à traição e ao fim de relacionamentos.

Fora dos palcos, a artista também expressava suas opiniões sobre esses assuntos. Em entrevistas, participações na televisão e publicações nas redes sociais, falou sobre a liberdade das mulheres, os padrões de beleza, a vida amorosa e a importância de ocupar espaços na música sertaneja.

A seguir, relembre dez frases de Marília Mendonça, a ocasião em que cada uma foi dita e o contexto das declarações.

1. "Eu quero ser todas as mulheres possíveis, para que todas as mulheres, de todos os estilos, curtam o meu trabalho."

A declaração foi feita durante participação no Caldeirão do Huck, da TV Globo, em 6 de janeiro de 2018. Na ocasião, Marília comentou a identificação do público feminino com suas músicas e explicou que suas canções permitiam que mulheres com diferentes experiências e histórias se reconhecessem nas letras

2. "O que eu sonho de verdade é que as mulheres se unam, que elas jamais abaixem a cabeça."

A frase foi dita no Domingão do Faustão, da TV Globo, durante o quadro Ding Dong, em 11 de março de 2018. Ao falar sobre o empoderamento feminino, Marília defendeu a união entre mulheres e afirmou que sentia responsabilidade por representar esse movimento por meio de sua música.

3. "As pessoas me perguntam se eu trabalhei a musicalidade em cima das mulheres, do feminismo. Foi algo natural, não foi de uma forma social, mas acabou se tornando. Eu sinto essa responsabilidade na minha vida."

Também no Domingão do Faustão, na TV Globo, em 11 de março de 2018, a cantora explicou como a perspectiva feminina passou a ocupar espaço em suas composições.

4. "A mulher parou de cantar o que o homem quer ouvir e passou a cantar o que a mulher gosta de ouvir."

Em entrevista ao G1, publicada em 8 de agosto de 2016, Marília comentou a transformação da música sertaneja com o crescimento da presença feminina.

5. "Acho o sofrimento um sentimento mais verdadeiro que a felicidade. Porque a felicidade você finge, você consegue fingir sua felicidade, mas o sofrimento, não."

A declaração foi feita no Domingão do Faustão, na TV Globo, em 22 de julho de 2018. Ao conversar sobre os sentimentos que inspiravam suas composições, Marília refletiu sobre a maneira como a dor aparecia em suas músicas.

6. "Amor não cobra reciprocidade. Se houver, naturalmente será bem-vindo. Se não vier, ainda te amo."

A frase foi publicada por Marília em seu perfil oficial no Twitter (atual X) em 18 de março de 2019. Em uma sequência de mensagens sobre relacionamentos, a cantora aconselhou os seguidores a não exigirem que outra pessoa correspondesse ao sentimento.

7. "Muitas vezes eu precisei olhar no espelho e falar assim: 'você vai fazer papel de trouxa outra vez?'"

A declaração foi feita no Só Toca Top, da TV Globo, em 19 de outubro de 2019. Durante uma conversa com Maiara e Maraisa, Marília falou sobre experiências amorosas e situações que serviram de inspiração para suas composições.

8. "Medo de casar tão nova, porque eu sou muito intensa."

Durante participação no Altas Horas, da TV Globo, em 8 de abril de 2018, Marília falou sobre suas expectativas em relação ao casamento.

9. "Eu acho que a base da vida da gente é o perdão mesmo, às vezes é muito difícil acontecer isso."

A frase foi dita no Domingão do Faustão, na TV Globo, em 22 de julho de 2018. Na ocasião, Marília falou sobre a dificuldade de perdoar e explicou que, para ela, essa atitude também representava uma maneira de aliviar o próprio coração diante de situações dolorosas.

10. "Sempre fui uma pessoa extremamente dramática com tudo na minha vida."

Em participação no Encontro, da TV Globo, em 17 de setembro de 2020, Marília falou sobre seu processo de composição A cantora explicou que costumava dar muita intensidade às situações que vivia e que essa característica acabava influenciando a maneira como transformava experiências pessoais em música.

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