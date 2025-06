Morte de Matthew Perry: médico pode pegar até 40 anos de prisão por fornecer cetamina ao ator

A- A+

O médico suspeito de se aproveitar do vício em cetamina do ator Matthew Perry, estrela da série Friends, antes de sua morte por overdose em 2023, aceitou um acordo para se declarar culpado, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

O principal médico processado neste caso, Salvador Plasencia, planeja se declarar culpado por distribuição de cetamina “nas próximas semanas”, informou a promotoria em um comunicado divulgado nesta segunda-feira. Por esse motivo, ele enfrenta até 40 anos de prisão em uma penitenciária federal.

Um segundo médico de Los Angeles, Mark Chavez, já admitiu ter contribuído ilegalmente para fornecer cetamina ao ator e pode pegar até 10 anos de prisão.





Perry, famoso por interpretar o sarcástico Chandler Bing em Friends, havia falado publicamente sobre seus problemas com vício, mas sua morte, aos 54 anos, chocou legiões de fãs da série ao redor do mundo.

O ator, que tinha cidadania norte-americana e canadense, consumia cetamina sob supervisão médica como parte de sessões de terapia para tratar a depressão.

No entanto, esse anestésico legal às vezes é usado com fins recreativos, e Perry voltou a usá-lo de forma descontrolada em 2023. Sua recaída o levou a cair nas mãos de médicos “sem escrúpulos”, segundo os investigadores.

Papel central

O doutor Plasencia é acusado de ter desempenhado um papel central no caso, embora não tenha sido ele quem forneceu a cetamina que matou o ator. Segundo a promotoria, esse médico teria se aproveitado do comediante doente.

“Me pergunto quanto esse idiota vai pagar”, escreveu Plasencia em setembro de 2023, em uma mensagem de texto recuperada pelos investigadores.

O acordo de confissão divulgado na segunda-feira destaca que Plasencia recebia a droga do doutor Chavez e ia pessoalmente à casa de Perry para injetar cetamina nele ou entregá-la ao assistente da estrela.

Ao todo, Plasencia “distribuiu 20 frascos” de cetamina ao ator em cerca de quinze dias no outono de 2023 no hemisfério norte, segundo a promotoria. As autoridades haviam dito anteriormente que os frascos de cetamina custavam cerca de 12 dólares para os médicos envolvidos, mas eram vendidos a Perry por “2.000 dólares”.

Perry foi encontrado inconsciente em uma banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles no dia 28 de outubro de 2023. O laudo forense concluiu que ele morreu por uma overdose acidental de cetamina.

Cinco suspeitos estão sendo processados por envolvimento na morte de Perry. Além de Plasencia e Chavez, outra acusada é Jasveen Sangha, uma traficante de drogas conhecida em Hollywood como a “rainha da cetamina”. Essa cidadã britânica e americana vendeu o frasco de cetamina que matou o ator e enfrenta prisão perpétua. Ela se declarou inocente.

O assistente pessoal de Perry, Kenneth Iwamasa, e um intermediário, Eric Fleming, já aceitaram se declarar culpados.

“Pequenos deslizes”

Friends, exibida entre 1994 e 2004, se tornou um verdadeiro fenômeno cultural. As aventuras de um grupo de amigos em Nova York entrando na vida adulta marcaram toda uma geração de espectadores.

Mas nos bastidores, Perry escondia uma profunda angústia por trás de seu personagem jovial, Chandler. Lutava há anos contra o vício em medicamentos e álcool. Em suas memórias publicadas em 2022, confessou ter passado por 65 internações em clínicas de reabilitação, que lhe custaram mais de 9 milhões de dólares.

Ele também se submeteu a várias cirurgias relacionadas aos seus problemas com drogas, incluindo uma operação de sete horas no cólon em 2018. “Eu já deveria estar morto”, chegou a dizer.

Em uma aparição na televisão pouco antes de morrer, o ator surpreendeu o público ao admitir que sofria de ansiedade grave “todas as noites” durante as gravações de Friends.

Nas memórias, intituladas Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (Amigos, Amores e a Grande Coisa Terrível, em tradução livre), Perry descreveu como se desintoxicou dezenas de vezes.

“Estou quase sóbrio desde 2001”, escreveu ele, “salvo por uns sessenta ou setenta pequenos deslizes”.

