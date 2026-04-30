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LUTO Morte de Patrick Muldoon tem causa confirmada e revela condição de saúde pré-existente O artista morreu aos 57 anos no último dia 19 após sofrer um ataque cardíaco, conforme consta em seu certificado de óbito

A causa da morte do ator e produtor Patrick Muldoon foi oficialmente confirmada dias após seu falecimento. Conhecido por trabalhos marcantes na televisão e no cinema, o artista morreu aos 57 anos no último dia 19 após sofrer um ataque cardíaco, conforme consta em seu certificado de óbito.

O documento, divulgado nessa quarta-feira 29, trouxe novos detalhes sobre o quadro de saúde do ator. Além do infarto, Muldoon enfrentava uma embolia pulmonar, caracterizada pelo bloqueio de uma artéria no pulmão e um distúrbio hereditário de coagulação, fatores que contribuíram para o desfecho fatal.

Patrick Muldoon foi encontrado inconsciente no banheiro de sua residência em Beverly Hills no último dia 19. A descoberta foi feita por sua companheira, a advogada e produtora Miriam Rothbart, com quem ele havia passado as horas anteriores.

Carreira marcada por sucessos na TV e no cinema

Natural de San Pedro, na Califórnia, Muldoon iniciou sua trajetória artística ainda jovem, com participações em séries populares como Who's the Boss? e Saved by the Bell. No entanto, foi na novela Days of Our Lives que conquistou maior projeção, ao interpretar Austin Reed entre 1992 e 1995, papel que retomou anos depois.

Outro destaque de sua carreira foi a participação em Melrose Place, além do papel no filme Tropas Estelares (1997), que consolidou sua presença no cinema. Ao longo das décadas, o ator também se envolveu em produções independentes e projetos como produtor.

Homenagens e legado

A morte de Muldoon gerou comoção entre colegas e amigos da indústria. A atriz Denise Richards, com quem contracenou em Tropas Estelares e manteve uma relação próxima, prestou uma homenagem emocionada nas redes sociais.

"Estou com o coração partido e devastado por te perder. Você era meu melhor amigo e minha família", escreveu.

Descrito por pessoas próximas como carismático e generoso, o ator deixa a companheira, familiares e uma trajetória marcada por trabalhos que atravessaram diferentes gerações da televisão americana.

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