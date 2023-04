Morte de PC Farias será retratada em nova série; conheça os detalhes da produção

A- A+

A Boutique Filmes, responsável por produções audiovisuais como “Rota 66: A Polícia Que Mata”, “Flordelis: Questiona ou Adora” e "Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime”, fará mais uma série sobre um crime real de grande repercussão no Brasil.

Desta vez, a produtora trabalha no ela que chama de “o maior crime político de todos os tempos: a morte de PC Farias - tesoureiro da campanha de Fernando Collor de Mello para a presidência da república em 1989 e personagem central do escândalo de corrupção que culminou com o primeiro processo de impeachment de um presidente pós democratização”.

Ainda em fase de desenvolvimento, o projeto recebeu o título temporário de "Segredos Tropicais”. Será uma obra ficcional baseada em fatos reais focada nos dois últimos anos de vida do político e que promete trazer novos contextos sobre as mortes dele e de sua companheira, Suzana Marcolino, em 1996.



Com produção de Gustavo Mello e Guilherme César, a série está sendo desenvolvida pelos roteiristas Camila Agustini e Pedro Perazzo. Eles tomam como base para o trabalho uma investigação inédita e exclusiva.

A Boutique selou um acordo biográfico com a família de PC, garantindo que não haverá veto em seu conteúdo. Também foi firmada a coprodução com a produtora alagoana Caranto Media, já que grande parte da série será filmada no estado. A produção ainda não possui uma plataforma de streaming para exibição definida.



