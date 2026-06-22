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LUTO Morte de Robson Barros gera comoção entre ex-paquitos; veja como estão antigos assistentes de Xuxa Missionário evangélico, fisiculturista, empresário, ator... Veja o que fazem os profissionais que ganharam fama em programas da apresentadora

Ex-colegas de Robson Barros no antigo programa "Xou da Xuxa" vêm se manifestando por meio das redes sociais para prestar homenagens ao ex-paquito que morreu no último sábado (20), aos 57 anos, em decorrência de complicações de um câncer.



Nomes como Claudio Heinrich, Alexandre Canhoni e Marcello Faustini prestaram homenagens ao empresário paulista e geraram comoção entre fãs. Mas, afinal, como estão hoje os antigos assistentes de Xuxa na televisão?



"Que fiquem apenas os momentos que valeram a pena e as lembranças que aquecem o coração. Descanse em paz", emocionou-se Alexandre Canhoni, em publicação nos Stories do Instagram. "Sem acreditar. Vai fazer muita falta. A vida não será a mesma aqui. Sempre estará em nossos corações. Vai ser difícil acostumar sem sua presença", escreveu Marcello Faustini, na mesma rede social.

Robson Barros deixou o grupo em 1991 e abandonou a carreira artística. Nos últimos anos, ele atuava como empresário e trabalhava com eventos. Morreu em junho de 2026, em decorrência de complicações de um câncer Foto: TV Globo - Reprodução

Egon Junior deixou a carreira artística e entrou para o mundo corporativo. Ele mora há anos na Europa. Recentemente, nas suas redes, compartilhou ter recebido um convite para o lançamento do documentário do Globoplay e escreveu: "Gostaria muito de estar presente e matar saudades. Mando good vibes daqui do velho continente para vocês. Que seja um sucesso" Foto: TV Globo - Reprodução

Marcello Faustini seguiu na carreira artística e fez participações como ator em novelas como "Malhação", "Kubanacan" e "Amor à vida". Ele também é cantor e compartilha as suas apresentações nas redes Foto: TV Globo - Reprodução

Depois de uma bem-sucedida carreira como ator após ser paquito, Claudio Heinrich se afastou da TV nos últimos anos e passou a fazer trabalhos pontuais e dar aulas de jiu-jítsu Foto: TV Globo - Reprodução

Conhecido como Xande Xiquito, Alexandre Canhoni se tornou missionário evangélico e mora há anos em Níger, país africano, onde realiza projetos sociais. Ele compartilha o seu dia a dia por lá nas suas redes sociais Foto: TV Globo - Reprodução



Como estão os ex-paquitos de Xuxa hoje?

Como se fossem a versão masculina das Paquitas, os Paquitos estrearam no "Xou da Xuxa" em 1989 para atuar como assistentes de palco da apresentadora. A formação original era composta por Robson Barros, Claudio Heinrich, Marcello Faustini e Alexandre Canhoni. Pouco depois, Egon Junior passou a integrar o grupo, completando o time que marcou uma geração de telespectadores.





Já nos anos 2000, Xuxa contou com uma nova leva de assistentes de palco no "Planeta Xuxa", programa que consolidou uma fase diferente de sua trajetória na TV. Na galeria abaixo, veja por onde andam os integrantes que fizeram parte dessa história.

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