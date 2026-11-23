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Luto Morte precoce de Gabriel Scherer, funcionário da TV Globo, causa comoção Scherer morreu no Chile, após ser socorrido de um acidente de carro ocorrido na Bolívia

A morte do auxiliar de vídeo Gabriel Scherer, 30, causou comoção dentro da Rede Globo. Apresentador da emissora, Luiz Teixeira interrompeu sua participação no Esporte Espetacular para falar sobre o colega e não conseguiu conter a emoção.

"Na última sexta-feira, 20, a gente perdeu um grande companheiro nosso", disse Teixeira, enquanto o programa exibia imagens dele com Scherer dentro e fora do trabalho. "Além de um excelente profissional, uma excelente pessoa, era um companheiro que eu tinha dentro e fora da emissora."

"Ele era muito querido pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha, pela minha mãe, pela minha sogra. O Gabriel frequentava a minha casa."

Acidente no Chile

Scherer morreu no Chile, após ser socorrido de um acidente de carro ocorrido na Bolívia. O auxiliar de vídeo viajava pela América do Sul com os pais, que já haviam retornado ao Brasil, e a namorada, quando o veículo de aplicativo no qual era passageiro se chocou com um caminhão. Ele chegou a ser socorrido, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Segundo Teixeira, Scherer realizava o sonho do pai de conhecer o deserto do Atacama e "cumpriu a missão dele na Terra" ao conseguir fazer a viagem.

O apresentador também aproveitou o momento para enviar uma mensagem aos familiares do amigo. "Eu sei que vocês sabem a importância do Gabriel na vida de vocês, mas quero que vocês saibam da importância do Gabriel nas nossas vidas."

"Gabs, da onde você estiver, meu irmão, fica em paz, fica bem, fica com Deus, eu te amo", concluiu Teixeira.

Morte repercute na Globo

Após o vídeo ser compartilhado nas redes sociais, outros funcionários do Grupo Globo prestaram solidariedade a Teixeira e à família de Scherer.

"Lulu, é muito difícil de acreditar. Um dos caras que mais me ajudou e que mais me trazia alegria no dia a dia da TV", comentou o também apresentador Fred Bruno. "Tem coisa que é muito difícil de explicar… Linda homenagem, meu irmão! Do jeito que ele merece e sempre merecerá."

Principal narrador da Globo, Luis Roberto disse que o auxiliar era "uma das nossas joias" e que "carregava no colo" os talentos da emissora. Outros nomes do esporte na casa, Paulo Nunes, Richarlyson, Jorge Igor e Renata Silveira também lamentaram a morte de Scherer.

Profissionais de fora da Globo, Mauro Beting, Gabriel Amorim, Juliana Yamaoka e Pedro Ramiro também lamentaram a morte de Scherer na postagem de Teixeira.

Mais tarde, Scherer foi lembrado em transmissão ao vivo mais uma vez pelo narrador Marcelo Ferrantini, que comandava uma transmissão de futebol americano na GETV, canal esportivo da Globo no YouTube.

"Queria dedicar esse jogo a um cara que era muito querido aqui do pessoal da Globo", anunciou Ferrantini durante o intervalo da partida entre o Jackson Jaguars e o New York Giants. "O Gabriel era aquele garoto que você sentava para conversar e, em cinco minutos, você já estava rindo."

"Me lembro de estar conversando com o Gabriel sobre compra de sofá, era um moleque que estava começando a vida dele junto com a namorada. É uma tragédia que deixa a gente sem chão."

"Queria dizer para a família do Gabriel que teu filho era um cara amado e querido aqui dentro pelos amigos e colegas de profissão e que, com certeza, onde quer que ele esteja, ele está fazendo alguém rir e está fazendo alguém feliz", seguiu Ferrantini, segurando as lágrimas.

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