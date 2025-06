Morten Harket, vocalista do A-ha, revela que tem doença de Parkinson

A- A+

Morten Harket, vocalista do A-ha, revelou nesta quarta-feira, 4, que tem a doença de Parkinson. "Este não é o tipo de notícia que alguém gostaria de dar ao mundo, mas aqui está: Morten tem doença de Parkinson", diz um comunicado no site oficial da banda norueguesa.

O texto, assinado por Jan Omdahl, biógrafo do artista, revela ainda que o cantor de 65 anos recebeu o diagnóstico há alguns anos, mas optou por não tornar a notícia pública, até agora.

"Não tenho problema em aceitar o diagnóstico. Com o tempo, levei a sério a atitude do meu pai de 94 anos em relação à forma como o organismo gradualmente se rende: 'Uso o que funciona", declarou Morten Harket ao biógrafo.



A voz de hits icônicos como Take on Me é pai de cinco filhos e também avô. "Parte de mim queria revelar. Como eu disse, reconhecer o diagnóstico não foi um problema para mim; é a minha necessidade de paz e tranquilidade para trabalhar que tem me impedido."

O cantor está recebendo tratamento na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, com acompanhamento da neurologista norueguesa Christina Sundal, da NeuroClinic Norway, que foi pesquisadora da equipe de Parkinson da Clínica Mayo.

Morten já passou por dois procedimentos cirúrgicos bem-sucedidos no ano passado. "Em junho de 2024, ele foi submetido a um procedimento neurocirúrgico no qual eletrodos foram implantados profundamente no lado esquerdo do cérebro. Estes são conectados a um pequeno dispositivo semelhante a um marcapasso, colocado sob a pele da parte superior do tórax, que envia impulsos elétricos através dos eletrodos para o cérebro", detalha o comunicado.

"O método é chamado de estimulação cerebral profunda (ECP) e está entre os tratamentos mais avançados em neurologia. O procedimento teve o efeito desejado: com os impulsos elétricos corretos chegando ao cérebro de Morten, muitos de seus sintomas físicos praticamente desapareceram. Em dezembro de 2024, ele foi submetido a um procedimento semelhante no lado direito do cérebro, que também foi bem-sucedido."

As últimas apresentações do A-ha aconteceram em 2022, com uma passagem pelo Brasil naquele ano. A banda tocou em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Recife, Salvador e Curitiba.



