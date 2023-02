Morto a tiros um dos rappers mais famosos da África do Sul

A- A+

Um dos rappers mais famosos da África do Sul, Kiernan Forbes, conhecido como AKA, foi assassinado a tiros na saída de um restaurante em Durban, no sudeste do país — anunciou sua família neste sábado (11).

"Tomamos conhecimento do falecimento do nosso querido filho com extrema tristeza", escreveram os pais de AKA, Tony e Lynn Forbes, no Twitter.

O artista do hip-hop, de 35 anos, foi morto na sexta-feira à noite junto com outro homem, enquanto se dirigiam para seu veículo, na saída de um restaurante.

"Ao que parece, foram abordados por dois suspeitos armados que cruzaram a rua na direção deles e atiraram nas vítimas à queima-roupa", disse a polícia em um comunicado.

A África do sul é um dos países mais violentos do mundo e tem uma elevada taxa de criminalidade. De acordo com as estatísticas mais recentes da polícia, um assassinato é cometido a cada 19 minutos no país.

