Luto Morto aos 54 anos, Matthew Perry exaltou ajuda de Jennifer Aniston em sua luta contra as drogas Fonte confirma que elenco do seriado irá comparecer ao funeral do intérprete de Chandler

Ao longo de sua carreira, Matthew Perry, o Chandler de "Friends", comentou publicamente sobre sua batalha pessoal contra o vício em álcool e opiáceos. O ator afirmava estar sóbrio durante seus últimos meses de vida e atribuiu este progresso, em parte, à ajuda da amiga e ex-colega de cena Jennifer Aniston. Em entrevista a Diane Sawyer, Perry destacou como a atriz o confrontou sobre o abuso de substâncias e alertou que "todos sabiam" que ele andava bebendo.

— Imagine o quão assustador foi esse momento. Ela foi a pessoa que mais estendeu a mão. Sou muito grato a ela por isso — afirmou o ator, que revelou a hesitação em rever episódios da série para não relembrar os períodos em que o vício estava fora de controle.

Para manter a sobriedade, Perry contou ter recebido o apoio de amigos, como Jennifer Aniston, e de um terapeuta. O ator revelou que, nas últimas temporadas de “Friends”, ele e seus parceiros de cena ganhavam, cada um, U$ 1,1 milhão por episódio. E que ele teria gastado, como estima, nada menos que US$ 7 milhões “tentando ficar sóbrio”. Além de 65 internações para desintoxicação, foram 30 anos fazendo análise duas vezes por semana. Ele conta que chegou a engolir 55 pílulas de Vicodin por dia.

Perry foi encontrado morto, aos 54 anos, em uma banheira de hidromassagem em sua residência, alocada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Um telefonema para o serviço de emergência 911, pronto-socorro nos Estados Unidos, foi feito às 16h07, horário local, e registrado como "resgate na água", de acordo com uma fonte policial para o site da NBC. O corpo de Perry passará por necrópsia.

A atriz Lisa Kudrow, a Phoebe da série "Friends", considera que a morte de Matthew Perry não parece real para "nenhum membro da gangue". De acordo com uma fonte próxima à artista, que falou com o "DailyMail", Lisa e os demais integrantes do elenco vão comparecer ao funeral de Perry. Além disso, Lisa cogita adotar o cachorro do intérprete de Chandler.

Nenhum dos atores principais de "Friends" se manifestou publicamente até o momento. Mas um amigo de Lisa Kudrow diz que ela ficou "perplexa" com a notícia da morte.

— Isso não parece real ou justo para ela ou qualquer membro da gangue — disse o amigo de Kudrow. — Porque Matthew finalmente estava em paz consigo mesmo e estava tendo o melhor ano de sua vida desde o lançamento de seu livro, quase exatamente um ano atrás. Ele estava aproveitando a vida.

"Lisa e elenco estarão todos presentes no funeral. Lisa também está pensando em acolher seu querido cachorro Alfred", afirmou.

