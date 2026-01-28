A- A+

AUDIOVISUAL Carpina recebe exibições gratuitas da Mostra Nordestina de Cinema de Animação 2ª edição da Animaria faz sua estreia na Mata Norte pernambucana, com exibições de filmes a partir desta quinta-feira (29)

O cinema de animação nordestino faz sua estreia na Mata Norte pernambucana, precisamente na cidade de Carpina, com exibições gratuitas dentro da programação da 2ª Mostra Animaria, a partir desta quinta-feira (29).



Idealizada e coordenada pelo artista visual e animador Jefferson Batista, a mostra será aberta com uma sequência de cinco curtas-metragens produzidas no Nordeste.



São elas: "Até o Último Zangão" (PE), "Medo de Monstro" (PE), "Quintal" (BA), "Era uma Noite de São João" (PB) e "Medo de Cachorro" (RN).









Para Jefferson, a mostra reforça a importância das produções audiovisuais exibidas no interior do estado, contribuindo dessa forma com a ampliação do olhar sobre a Região.

"A Mata Norte vai muito além da produção canavieira. É um território de criação, de arte e de pensamento contemporâneo. Quando falamos de cinema, estamos falando também de novas narrativas sobre quem somos e sobre o que produzimos culturalmente", ressalta o coordenador.

As exibições da Mostra Animaria - fomentada pelo Funcultura Audiovisual e realizada pelo Governo de Pernambuco, através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Secretaria de Cultura de Pernambuco - trazem assinaturas de produtores de Pernambuco e também da Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte.

PROGRAMAÇÃO



Quinta-feira (29)

"Até o Último Zangão" (PE)

"Medo de Monstro" (PE)

"Quintal" (BA)

"Era uma Noite de São João" (PB)

"Medo de Cachorro" (RN).

Sexta-feira (30)

"Aurora"

"Queimatório"

"A Cachoeira dos Pássaros"

"Tsuru"

"Cora e os Corais"

"Maréu"

Sábado (31)

"Volto pra Te Buscar"

"Coelhitos e Gambazitas"

"Ayo e as Luzes de Maria Felipe"

"Amalá"

"Coisa de Preto"

SERVIÇO

2ª Mostra Nordestina de Cinema de Animação - Animaria

Quando: de quinta (29) a sábado (31)

Onde: Carpina (Rua Padre Genário Augusto de Melo, 84, Três Marias)

Acesso gratuito

Informações: @mostra.animaria



