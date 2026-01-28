Carpina recebe exibições gratuitas da Mostra Nordestina de Cinema de Animação
2ª edição da Animaria faz sua estreia na Mata Norte pernambucana, com exibições de filmes a partir desta quinta-feira (29)
O cinema de animação nordestino faz sua estreia na Mata Norte pernambucana, precisamente na cidade de Carpina, com exibições gratuitas dentro da programação da 2ª Mostra Animaria, a partir desta quinta-feira (29).
Idealizada e coordenada pelo artista visual e animador Jefferson Batista, a mostra será aberta com uma sequência de cinco curtas-metragens produzidas no Nordeste.
São elas: "Até o Último Zangão" (PE), "Medo de Monstro" (PE), "Quintal" (BA), "Era uma Noite de São João" (PB) e "Medo de Cachorro" (RN).
Para Jefferson, a mostra reforça a importância das produções audiovisuais exibidas no interior do estado, contribuindo dessa forma com a ampliação do olhar sobre a Região.
"A Mata Norte vai muito além da produção canavieira. É um território de criação, de arte e de pensamento contemporâneo. Quando falamos de cinema, estamos falando também de novas narrativas sobre quem somos e sobre o que produzimos culturalmente", ressalta o coordenador.
As exibições da Mostra Animaria - fomentada pelo Funcultura Audiovisual e realizada pelo Governo de Pernambuco, através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Secretaria de Cultura de Pernambuco - trazem assinaturas de produtores de Pernambuco e também da Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte.
PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira (29)
"Até o Último Zangão" (PE)
"Medo de Monstro" (PE)
"Quintal" (BA)
"Era uma Noite de São João" (PB)
"Medo de Cachorro" (RN).
Sexta-feira (30)
"Aurora"
"Queimatório"
"A Cachoeira dos Pássaros"
"Tsuru"
"Cora e os Corais"
"Maréu"
Sábado (31)
"Volto pra Te Buscar"
"Coelhitos e Gambazitas"
"Ayo e as Luzes de Maria Felipe"
"Amalá"
"Coisa de Preto"
SERVIÇO
2ª Mostra Nordestina de Cinema de Animação - Animaria
Quando: de quinta (29) a sábado (31)
Onde: Carpina (Rua Padre Genário Augusto de Melo, 84, Três Marias)
Acesso gratuito
Informações: @mostra.animaria