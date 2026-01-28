Qua, 28 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta28/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AUDIOVISUAL

Carpina recebe exibições gratuitas da Mostra Nordestina de Cinema de Animação

2ª edição da Animaria faz sua estreia na Mata Norte pernambucana, com exibições de filmes a partir desta quinta-feira (29)

Reportar Erro
Filme "Cora e os Corais" integra a programação da MostraFilme "Cora e os Corais" integra a programação da Mostra - Foto: Divulgação

O cinema de animação nordestino faz sua estreia na Mata Norte pernambucana, precisamente na cidade de Carpina, com exibições gratuitas dentro da programação da 2ª Mostra Animaria, a partir desta quinta-feira (29).

Idealizada e coordenada pelo artista visual e animador Jefferson Batista, a mostra será aberta com uma sequência de cinco curtas-metragens produzidas no Nordeste.

São elas: "Até o Último Zangão" (PE), "Medo de Monstro" (PE), "Quintal" (BA), "Era uma Noite de São João" (PB) e "Medo de Cachorro" (RN).

 

Leia também

• O Agente Secreto é indicado ao Cèsar, maior prêmio do cinema francês

• Filme "O Agente Secreto"será disponibilizado na Netflix, declara o co-CEO da plataforma

• "O Agente Secreto" disputa prêmios de melhor filme em língua não inglesa e roteiro original no Bafta



Para Jefferson, a mostra reforça a importância das produções audiovisuais exibidas no interior do estado, contribuindo dessa forma com a ampliação do olhar sobre a Região.

"A Mata Norte vai muito além da produção canavieira. É um território de criação, de arte e de pensamento contemporâneo. Quando falamos de cinema, estamos falando também de novas narrativas sobre quem somos e sobre o que produzimos culturalmente", ressalta o coordenador.

As exibições da Mostra Animaria - fomentada pelo Funcultura Audiovisual e realizada pelo  Governo de Pernambuco, através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Secretaria de Cultura de Pernambuco - trazem assinaturas de produtores de Pernambuco e também da Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (29)
"Até o Último Zangão" (PE)
"Medo de Monstro" (PE)
"Quintal" (BA)
 "Era uma Noite de São João" (PB)
"Medo de Cachorro" (RN).

Sexta-feira (30)
"Aurora"
"Queimatório"
"A Cachoeira dos Pássaros"
"Tsuru"
"Cora e os Corais"
"Maréu"

Sábado (31)
"Volto pra Te Buscar"
"Coelhitos e Gambazitas"
"Ayo e as Luzes de Maria Felipe"
"Amalá" 
"Coisa de Preto"

SERVIÇO
2ª Mostra Nordestina de Cinema de Animação - Animaria
Quando: de quinta (29) a sábado (31)
Onde: Carpina (Rua Padre Genário Augusto de Melo, 84, Três Marias)
Acesso gratuito
Informações: @mostra.animaria
 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter