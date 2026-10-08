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AUDIOVISUAL Mostra Caixola de Cinema Para as Infâncias: 4ª edição inicia exibições no Sertão Arcoverde, Pedra, Buíque, Sertânia, Pesqueira e Custódia recebem itinerância com produções assinadas por pessoas indígenas, quilombolas e periféricas

A partir deste sábado (10) até 17 de outubro, cidades do Sertão do Moxotó pernambucano recebem a 4ª edição da Mostra Caixola de Cinema Para as Infâncias, com exibição de mais de 30 obras nacionais em praças, ruas e terreiros.



Gratuita, a Mostra - realizada pelo Teatro de Retalhos, com apoio da Estação da Cultura, Pajeú Filmes e AVG Entretenimento, produção Toró de Ideias e incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco - contempla o público com exibições de curtas metragens, em narrativas que refletem a pluralidade do País, com produções assinadas por pessoas indígenas, quilombolas e periféricas.

A estreia será na cidade de Arcoverde, na Estação da Cultura. A edição vai passar também por Pedra, Buíque, Sertânia, Pesqueira e Custódia.

“A Mostra tem como objetivo pensar as infâncias sob diferentes pontos de vista, com foco nos territórios rurais, ocupados por assentamentos, por populações quilombolas e indígenas.



Nos interessa profundamente, nesse intercâmbio cultural, promover a experiência fílmica como uma janela para novos conhecimentos, respeitando e valorizando o modo próprio de viver e ver o mundo em cada comunidade”, reflete Caroline Arcoverde, produtora geral do projeto.

Comunidades e terreiros

Será com o programa "Caminhos se Conhece Andando" e o filme "Pedra de Baleadeira", de Caroline, que a mostra ganha estreia neste sábado (10), às 17h.



Já no domingo, às 19h, é a vez da comunidade Poço do Boi, em Pedra, receber as produções. Na segunda as exibições chegam à Aldeia Mina Grande (Povo Kapinawá), em Buíque.





O Quilombo do Severo, em Sertânia, será ocupado pela mostra na terça-feira (13), com o programa "Diferente como Eu" e também com a produção de Caroline Arcorverde entre os filmes de estreia.

Na quarta (14) e quinta-feira (15), a mostra retorna a Arcoverde, mas para a Zona Rural da cidade com os programas "Sonha que Se Sonha Junto" e "Pisando na Lua, Pulando na Rua" - respectivamente no Sítio Pintada e no Assentamento Pedra Vermelha.

E na sexta-feira (16), a Aldeia de São José (Povo Xucuru), em Pesqueira, o programa "A Mesma Idade do Céu" será levado à localidade.



O encerramento da mostra acontece no sábado (17) na comunidade Maravilha, em Custódia, com os filmes do programa "Quando Crescer Quero Ser Criança" e o espetáculo "Riso Interior" (Teatro de Retalhos).

Vale ressaltar que, além da circulação, o projeto promoveu também atividades formativas: Oficina “Filme de Criança”, com Enzo Giaquinto e o bate-papo “Cinema Brasileiro para a Escola”, com Bruna Tavares.

Programação



SÁBADO (10), 17h, Sábado: Arcoverde – Estação da Cultura



PROGRAMA: CAMINHO SE CONHECE ANDANDO – 76’14”

Estreia do filme Pedra de Baleadeira - Caroline Arcoverde/PE – 7’

Jardim da Imagem – Guilherme Amado/RS - 15'41

Jornada - Luisa Lubie/PR – 5’52”

Medo Monstro - Andrew Gledson e Eduardo Padrão/PE – 10’

Em que Língua Você Ri? - Giuliano Robert/PR – 13’

À Primeira Vista - Antônio Fargoni/RN – 11’´

Dois passos - Joyci Viegas/GO – 12’

Além das Aparências - Alcinethy Loiola/CE – 1’44”

DOMINGO (11), Pedra - Poço do Boi

PROGRAMA: CADA VEZ QUE EU DOU UM PASSO O MUNDO SAI DO LUGAR – 66’67”

+Forte - Ara Martins/MS – 6

Eu Acho que Não Vai Voar - André Carlos Barbosa/SP - 2’55”

As Estrelas no Céu do Meu Quintal - Ana Valácio/MG – 17’46”

Carrinho de Rolimã - Rafael Nzinga/PA – 15’

Caracóis – Bia Lobo/MT – 10’41” - Adolescente

Theo - Monica Palazzo, Jo Galvv/SP - 15’



SEGUNDA (12), 19h, Buíque – Aldeia Mina Grande - Povo kapinawá

PROGRAMA: DAQUI PRALÍ, DE LÁ PRA CÁ – 69’21”

Alma de Graveto - Marcos Faria/SP – 9’

Curumim no Jalapão - Nival Correia/TO - 12’51”

Mymba`i - Licença aos Guardiões da Floresta - Marcos Faria/SP – 15’

Kika Não Foi Convidada - Juraci Júnior/RO – 15

Tinku - Román Nina Nina/Bolívia - 11’30”

O Jardim Mágico – Naira Carneiro e Carlon Hardt/PR – 6’



TERÇA (13), 19h, Sertânia - Quilombo do Severo

PROGRAMA: DIFERENTE COMO EU – 68”25’

Pedra de Baleadeira - Caroline Arcoverde/PE – 7’

A Cor da Patroa - Milena Anjos/BA - 24’

Cathi e Os Elefantes - Caio Dornelas e Morena Dornelas/PE – 15’

Dicionário de Cria - Marco Aurélio e o Bonde dos favelados e espertos/RJ

– 11’30”

A História de Ayana - Cristiana Giustino e Luana Dias/RJ - 7’28”

Brincando de Banto - Marco Aurélio e os Crias da bagunça/RJ – 3’27”



QUARTA (14), 19h Arcoverde - Sítio Pintada

PROGRAMA: SONHO QUE SE SONHA JUNTO – 63’46”

Nina - Nathalia Cavalcante/PR – 12’46”

O Invisível aos Olhos de Bia -Beate Saegesser e Gabi Saegesser/PE – 10’

Outro lugar – Perseu Azul/MT – 15’

O Sonho do Menino Benjamim - Rodolpho Pinotti/SP – 14’

Dança Invisível - Marina Kerber e Cristiane Oliveira/RS – 12’



QUINTA (15), 19h Arcoverde - Assentamento Pedra Vermelha

PROGRAMA: PISANDO NA LUA, PULANDO NA RUA – 64’39”

O Novo Mundo de Nina - Alanna Victória, Beatriz Rocha e Bianca Vieira/GO –

4’01”

Notícias da Lua - Sérgio Azevedo/SC – 16’

Ori de Ere - Aggy Mc/BA – 10’21”

Plano Secreto de Alie – Lux Farr/CE - 19’17”

Ybi - Eliza Telles, Begê Muniz/AM – 15’



SEXTA (16), 19h Pesqueira – Aldeia São José - Povo Xucuru

PROGRAMA: A MESMA IDADE DO CÉU – 61’16”

Duna - Gabriela Barbalho e Paula Vanin/RN – 6’18”

Mymba`i - Licença aos Guardiões da Floresta - Marcos Faria/SP – 15’

Nina - Nathalia Cavalcante/PR – 12’46”

O Invisível aos Olhos de Bia -Beate Saegesser e Gabi Saegesser/PE – 10’

O Jardim Mágico – Naira Carneiro e Carlon Hardt/PR – 6’

Tinku - Román Nina Nina/Bolívia - 11’30”

SÁBADO (17), 19h Custódia - Maravilha

Abertura: Espetáculo Riso Interior (Teatro de Retalhos)

PROGRAMA: QUANDO CRESCER QUERO SER CRIANÇA – 60’12

Pedra de Baleadeira - Caroline Arcoverde/PE – 7’

Memória de Pivete – Pedro Santi/SP - 16’12”

A Criança e o Palhaço - Jonatas Onofre/PE – 7’

Pra Morrer Basta Estar Vivo – Francisco Xavier/ES – 16’

O Sonho do Menino Benjamim - Rodolpho Pinotti/SP – 14’



SERVIÇO

Mostra Caixola de Cinema - 4ª edição

Quando: deste sábado (10) até 17 de outubro

Onde: Sertão do Moxotó (Arcoverde, Pedra, Buíque, Sertânia, Pesqueira e Custódia)

Acesso gratuito

Informações: @mostracaixola

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