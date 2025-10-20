A- A+

AUDIOVISUAL Mostra Capibaribe: veja programação da primeira edição do evento Mostra acontece a partir desta terça (21) e segue até domingo (26) no Agreste do Estado

Pelo menos 17 curtas-metragens nacionais, distribuídos em quatro programas, além de ações formativas, com workshops e rodas de conversas, integram a programação da 1ª edição da "Mostra Capibaribe - Nascente Pernambucana", com início nesta terça-feira (21) em localidades do Agreste pernambucano.



As exibições gratuitas dos curtas passam pela zona urbana do município de Poção, e também pelas comunidades Sítio Azevém, Poço dos Cavalos e Sítio Pão de Açucar.



Os curtas-metragens

Os curtas da Mostra Capibaribe estão distribuídos em quatro programas. São eles: "Paisagem Humana", "Matrizes", "Com os Pés na Terra" e " Identidades e Desvios".



Os pernambucanos "Salam", de Bruna Tavares, "Será que as Casas Também Sentem Saudade?", de Leandro Machado, "Cicatriz", de Lúcio Vinicius, "Trincheiras", de Lucas da Rocha e Maria Clara Almeida e "Sustenta a Pisada", de Jéssika Betânia, integram a programação da mostra, que objetiva "apresentar um panorama da produção audiovisual brasileira e pernambucana a espectadores da cidade de Poção", de acordo com Carine Rodrigues e Carolina Arcoverde, curadoras da edição.









Ainda segundo elas, "A curadoria considerou obras que dialogam com o território e a realidade do município, abrindo possibilidade, além de identificação, reflexão e debate".

Ações formativas

A "Mostra Capibaribe - Nascente Pernambucana" vai oferecer também ações formativas, marcadas para acontecer na Escola Monsenhor Estanislau Ferreira de Carvalho, entre os dias 21 e 23 de outubro.



Passam por lá as seguintes atividades: "Oficina Brincadeiras Animadas", o workshop "Da Biblioteca ao Cinema" e a roda de conversa "O Interior do Audiovisual".

A 1ª edição da "Mostra Capibaribe - Nascente Pernambucana" é realizada pela Colmeia Cultural, com produção da Toró Ideias e apoio da Pajeú Filmes, Secretaria de Cultura e Turismo e Prefeitura de Poção, além da Rádio Vale Acai - sob incentivo do Programa Nacional Aldir Blanc.

Programação

Ações Formativas

Quando: de 21 a 25 de outubro

Onde: Escola Monsenhor Estanislau Ferreira de Carvalho



Oficina Brincadeiras Animadas, com Paulo Leonardo (Camaragibe)

De 21 a 23 de outubro, das 14h às 17h



Workshop: Da Biblioteca ao Cinema, com Djaelton Quirino e Caroline Arcoverde (Arcoverde)

22 de outubro, às 14h

Roda de Conversa: "O Interior do Audiovisual", com mediação de Caroline Arcoverde e participação de Carine Rodrigues (Poção), Bruna Tavares (Afogados da Ingazeira) e Eriko Renan (Garanhuns)

Curtas:

23 de outubro, às 19h, no Sítio dos Cavalos

"Paisagem Humana"

"Salam" (PE)

"A Nave que Nunca Pousa" (PB)

"À Flor da Pele" (RJ/BA)

"Será que as Casas Também Sentem Saudade?" (PE)

"Cicatriz" (PE)

"A Louça do Almoço" (RJ)

24 de outubro, às 19h, no Sítio Azévem

"Matrizes"



"Na Ponta dos Pés" (SP)

"Planeta Fome" (RO)

"Trincheiras" (PE)

"Quando as Ondas do Mar Desligam" (BA)

25 de outubro, às 19h, no Sítio Pão de Açúcar

"Com os Pés na Terra"



"Sustenta a Pisada" (PE)

"Boi Brinquedo" (CE)

"O Canto" (AL)|

"A Nave que Nunca Pousa" (PB)

26 de outubro, às 20h30, em Poção

"Identidads e Desvios"



"Salam" (PE)

"A Nave que Nunca Pousa" (PB)

"À Flor da Pele" (RJ/BA)

"Será que as Casas Também Sentem Saudade?" (PE

"Deságua" (RJ)

SERVIÇO

1ª Mostra Capibaribe - Nascente Pernambucana

Quando: a partir desta terça-feira (21) até domingo (26)

Onde: Poção, Agreste pernambucano

Acesso gratuito

Informações: @mostracapibaribe

