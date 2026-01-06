A- A+

Cultura POpular Mostra celebra os 108 anos do Maracatu Rural Cambinda Brasileira, neste sábado (10) Festividade será no terreiro do Engenho Cumbe, Zona Rural de Nazaré da Mata, com a presença de grupos culturais da região, a partir das 20h, com entrada franca

O Maracatu de Baque Solto Cambinda Brasileira, mais antiga agremiação de cultura popular com atividade ininterrupta do País, chega aos 108 anos de existência em 2026. Para celebrar sua história, uma mostra cultural será promovida, neste sábado (10), a partir das 20h, no terreiro do Engenho Cumbe, na Zona Rural de Nazaré da Mata, com entrada franca.



O terreiro receberá uma comemoração e tributo à memória e afirmação da cultura afro-brasileira de uma das mais importantes expressões populares do Brasil. O aniversário do Cambinda, presente no calendário cultural do Estado, é um marco cultural que ajuda a compreender por que o maracatu rural ocupa lugar central na identidade pernambucana, tradição construída ao longo de mais de um século por trabalhadores do campo, mestres da oralidade e brincantes, envolvendo toda a comunidade.

Mestres e grupos convidados

Ainda dentro da agenda festiva da noite do sábado para o domingo, o terreiro do Maracatu Cambinda, reúne expressões que dialogam diretamente com o território da Zona da Mata Norte. Entre os convidados para a celebração, está o O Cavalo Marinho Boi Estrela, que traz para o palco da festa a força do brinquedo popular que mistura teatro, música e dança, recuperando personagens e narrativas ligadas ao universo canavieiro.

Outra atração que promete levantar poeira e colocar todo mundo para cantar e dançar, é o grupo cultural Os Ticuqueiros. Com uma discografia original e inspirada na vivência do povo da Mata Norte, apresenta uma linguagem musical contemporânea que nasce da tradição, transformando referências do campo e da cultura popular em som urbano sem romper com a raiz.

A festa abre espaço, ainda, para receber o Mestre Anderson Miguel, acompanhado da Ciranda Raiz da Mata Norte, representada por uma nova geração de mestres que atualiza a tradição sem descaracterizá-la, levando a ciranda e o maracatu para novos espaços e públicos.

Cambinda Brasileira

Fundado em 5 de janeiro de 1918, o grupo tem, em sua biografia, o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco e Ponto de Cultura do Estado. Sua sede está localizada no Engenho Cumbe, na zona rural de Nazaré da Mata, Pernambuco



O maracatu de baque solto, composto pelos seus 160 integrantes, se anuncia primeiro pelo impacto visual. Os caboclos de lança surgem como figuras monumentais, cobertos por bordados minuciosos, fitas e cores que transformam o corpo em território simbólico.



A corte se organiza como um reino popular em movimento, formada por personagens icônicos que carregam no gesto e na indumentária referências ancestrais afro-indígenas. Não há improviso gratuito. Cada elemento tem função, cada detalhe comunica pertencimento e memória.

Sede do Maracatu de Baque Solto Cambinda Brasileira, em Nazaré da Mata | Foto: Divulgação



Nos últimos anos, a agremiação carnavalesca tem buscado atuar como espaço de registro, documentação, salvaguarda da cultura afro-brasileira oferecendo à comunidade que está inserida no território da Zona da Mata e do Estado, atividades formativas e culturais para brincantes e projetos que dialogam a proposta da Lei Cultura Viva.



108 anos de história

Ao longo de mais de um século, o Cambinda Brasileira, que tem suas origens na região canavieira, extrapolou os limites do terreiro. A brincadeira popular, de tradição raiz, inspirou filmes, documentários, livros, pesquisas acadêmicas e estudos no Brasil e no exterior. Tornou-se objeto de investigação antropológica, estética e histórica, sem perder sua função original de prática viva.



O Cambinda Brasileira segue ocupando papel central nesse processo, sendo referência constante na formação e inspiração de novos grupos, pesquisadores e artistas interessados em compreender a complexidade dessa manifestação cultural.A celebração dos 108 anos integra o projeto ‘Maracatu Cambinda Brasileira Ciclo de Celebrações', aprovado no Funcultura Geral 2023/2024, na categoria de ações de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial.



Com incentivo da Fundarpe, da Secretaria de Cultura e do Governo de Pernambuco, o projeto reforça a importância das políticas públicas para a continuidade das culturas tradicionais. A programação conta com acessibilidade em Libras, ampliando o alcance e reafirmando o caráter público do evento.



Sobre a Terno da Mata Produções

Empresa responsável pela captação de recursos em editais de fomento à cultura e pelo acompanhamento da execução do projeto. A atuação da produtora envolve desde a elaboração técnica até o monitoramento das ações e a prestação de contas, em diálogo permanente com a diretoria do Maracatu Cambinda Brasileira.



O modelo adotado prioriza a participação ativa do grupo nas decisões estratégicas e na articulação com empresas e entidades parceiras do Ponto de Cultura, contribuindo para a construção de um Ciclo de Celebrações contínuo e para o fortalecimento da sustentabilidade cultural do Cambinda.

*Com informações da assessoria



SERVÇO:

Mostra celebra 108 anos do Maracatu Rural Cambinda Brasileira

Quando: Sábado, 10 de janeiro de 2026, às 20h.

Onde: sede do Maracatu Cambinda Brasileira, no Engenho Cumbe, Zona Rural de Nazaré da Mata

Mais informações no Instagram do Cambinda Brasileira

