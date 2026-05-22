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CINEMA Mostra Cine Queer exibe filmes nacionais e internacionais no Cinema São Luiz Dois longas-metragens e nove curtas compõem a programação

O Cinema São Luiz recebe a Mostra Cine Queer, com obras que retratam histórias que permeiam o universo LGBTQIAPN+. As exibições ocorrem neste domingo (24) e no dia 30 de maio.

Com entrada gratuita, o evento apresenta ao público dois longa-metragens internacionais: o argentino “Ninguém Está Olhando”, da diretora Julia Solomonoff, e “Memorabilia”, dos diretores estadunidenses Charles Lum e Todd Verow.

Além dos longas, a programação - promovida pela produtora e distribuidora pernambucana Cremoso Filmes - conta com nove curta-metragens. Há produções da Espanha, Estados Unidos e Brasil, realizadas nos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí.



Um dos destaques é o premiado “Peixe Morto”, pré-indicado ao Grande Otelo 2026. A obra é dirigida e estrelada pelo cearense João Fontenele, que está no ar como o personagem Sebastião da novela “A Nobreza do Amor”. “Raposa”, outro curta dirigido por ele, também está na mostra.

Entre os títulos pernambucanos, “Shoes Off - De Pés Descalços”, de Everton Melo, aborda os desafios e aventuras de imigrantes latinos gays nos Estados Unidos. “Ginga”, de Camila Silva, faz sua estreia em Pernambuco, com trilha sonora original composta e performada pelo pianista Amaro Freitas.

Confira a programação Mostra Cine Queer:

Domingo (24)

16h30: Longa-metragem internacional

Memorabilia + curta Desert Cruising, ambos de Charles Lum e Todd Verow (Experimental/Doc - 75 min)

18h15-20h30: Sessão Queer importado (Curtas internacionais)

Before (17min), Leo (14 min)

Sessão Queer Brasilis (Curtas nacionais)

Kassandra com K (19 min), Peixe Morto (13 min), Raposa (15 min)

Sessão Queer Pernambucano (Curtas locais)

Ginga (17 min), Lança-foguete (16 min)

Sábado (30)

18h: Longa-metragem internacional

Ninguém Está Olhando + Shoes Off - De Pés Descalços



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