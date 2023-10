A- A+

Cinema Mostra Cine Rua Infantil está em circulação no centro do Recife; confira a programação No mês das crianças, projeto ocupa Praça do Diário, neste sábado (21), das 16h às 19h, após atividades na Praça Dom Vital e Pátio de São Pedro, respectivamente

A Mostra Cine Rua Infantil conclui sua circulação por espaços públicos do Recife, durante o mês das crianças, neste sábado (21), na Praça do Diário, das 16h às 19h. Para além do cinema, contando com atividades artísticas e pedagógicas gratuitas na programação, o projeto está em sua 1ª edição. As exibições e demais atividades também contam com a presença de intérpretes de libras para a comunidade surda.

No dia 21 de outubro, entra em cena o mestre Lua (Capoeira Lua de São Jorge Recife), que é músico, cantor, compositor e arte educador e atua na comunidade do Bode com capoeira e percussão. Já a sessão de cinema ao ar livre propaga a cultura popular, com a exibição das animações pernambucanas “Até o Sol Raiá”, “Salu e o Cavalo Marinho” e “Ciranda Feiticeira”. A curadoria é de Caio Dornelas. A multiartista Mila Barros também conduz uma atividade pedagógica no local, assim como aconteceu nos encontros anteriores, proporcionando uma imersão às produções audiovisuais.

A Praça Dom Vital, em frente ao Mercado de São José, e o Pátio de São Pedro, respectivamente, foram ocupadas neste circuito. Todos os espaços públicos escolhidos pela Mostra Cine Rua Infantil possuem acessibilidade arquitetônica e estrutural para pessoas com deficiência (PCD’s).

Idealizada pela produtora cultural pernambucana Palas Camila, também pedagoga e educadora popular, a Mostra Cine Rua Infantil é aberta para todo o público, com o intuito de atingir, em sua maioria, as crianças em situação de rua. O projeto tem o incentivo do SIC (Sistema de Incentivo à Cultura), da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura da Cidade do Recife.

“Temos como objetivo democratizar o acesso às produções audiovisuais para as crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social nas ruas do centro do Recife. Além dessa iniciativa de levar sessões de cinema infantil ao ar livre, estamos reocupando locais que são destinados à população, como praças e pátios. O nascimento do projeto partiu de um sonho de um cinema sem paredes, na rua”, descreve Palas Camila.

Ao todo, 17 filmes preencheram a grade, todos com classificação indicativa livre. Foram selecionados curtas-metragens pernambucanos, nacionais e internacionais e uma série. As sessões ficam divididas por temáticas como cultura popular e sensorial.

“Com arte, cultura, educação e apresentação musical, acessamos diversas realidades. É por isso que a Mostra Cine Rua Infantil é para além do cinema. Além de exibir filmes, há a necessidade de apresentar, conversar e transformar”, destaca a idealizadora.

Durante os filmes, há uma distribuição de pipoca e algodão doce gratuitamente. Após as exibições, alguns kits com lanche também fazem a alegria da criançada. A responsável pelo preparo da alimentação é a caruaruense Vânia Silva, que mora no Recife e desde 2021 produz em eventos e na própria casa, juntamente com a sua família.

A maioria absoluta da equipe da Mostra Cine Rua Infantil é composta por mulheres, entre elas Jéssica Jansen (coordenadora de produção), Rayssa Rosa (auxiliar de produção), Kalor Pacheco (curadoria), Magda Alves (produção audiovisual e comunicação), Anne Lírio (fotógrafa), Mila Barros (arte educadora), Maíra Cabral (financeiro), Laís Patrício (designer criadora da identidade visual), Vânia Silva (alimentação) e Jaks (intérprete de libras). Caio Dornelas (coordenador técnico de exibição e curadoria) e Daniel Lima (assessoria de imprensa) também integram o time.

Uma das ações realizadas pelo coletivo foi a da colagem de lambes pelo entorno das praças e pátio que estão sendo ocupadas pelo projeto (confira o vídeo na íntegra.

Circulação

A abertura na Praça Dom Vital, no dia 10 de outubro, foi marcada pelo espetáculo circense de Raquel Franco, conhecida artisticamente como palhaça Keke Kerubina, mulher negra, atriz, diretora e circense há 21 anos, além de mestra em artes cênicas, diretora artística da Trupe Circuluz de teatro de rua e circo. Para o encontro, ela trouxe referências cômicas das encruzilhadas das ruas, brinquedos populares e raízes afro-brasileiras e indígenas.

Em seguida, foi a vez da artista visual, grafiteira, arte educadora e produtora cultural Mila Barros ministrar a atividade pedagógica de imersão, com a criação de uma cineláctea a partir do curta-metragem “Bia Desenha”.

O filme “Bia Desenha”, com direção de Neco Tabosa e roteiro de Kalor Pacheco ao lado também do próprio Neco, abriu as exibições da mostra, passando seis episódios (01, 04, 06, 08, 09 e 11) sobre a história da garota que ama desenhar. Em sua sinopse, Bia, cinco anos de idade, e Raul, seis anos de idade, são primos. Os dois moram em casas ao redor do mesmo quintal, na periferia de uma grande cidade. Seus encontros depois da escola para brincar e desenhar se transformam sempre em grandes aventuras. A série estimula a comunicação e o afeto em uma família pouco convencional, investigando os temas que passam pela cabeça das crianças enquanto elas se expressam com letras, traços e cores.

No último sábado (14/10), no Pátio de São Pedro, foram exibidas obras cinematográficas sensoriais com a curadoria da educadora e comunicadora popular Kalor Pacheco. Ela é curadora de animação e idealizadora da Mostra Além-Mar de Animação Negra e Indígena, além de co-autora roteirista da série televisiva “Bia Desenha”. No mesmo dia, a Barbarize agitou o encontro com show, embalado pela dupla Babi e Yuri Lumin, cria da comunidade do Bode, no Pina, Recife, e formada desde 2018.

Programação

Mostra Cine Rua Infantil (cinema + atividades artísticas e pedagógicas gratuitas)

Horário: 16h às 19h

Gratuito

Confira o perfil oficial - https://bit.ly/3PRHR6G

Datas e locais

10 de outubro

Praça Dom Vital (em frente ao Mercado de São José)

Atração: espetáculo circense, com apresentação da palhaça Keke Kerubina

14 de outubro

Pátio de São Pedro

Atração: show da Barbarize

21 de outubro

Praça do Diário

Atração: apresentação do mestre de capoeira Lua

Confira os filmes por data (classificação indicativa livre)

Curadoria coletiva. 10 de outubro - Praça Dom Vital - sessão Bia Desenha

“Bia Desenha” (episódios 01, 04, 06, 08, 09 e 11).

01: Anjo de Jambo (Brasil, 2018)

04: O Nascimento de Zalika (Brasil, 2018)

06: Bia, 06 anos (Brasil, 2018)

08: Cores são estados de espírito (Brasil, 2018)

09: A cor que mais existe no universo (Brasil, 2018)

11: Decalcando nuvens (Brasil, 2018)

Sinopse: Bia, cinco anos de idade, e Raul, seis anos de idade, são primos. Os dois moram em casas ao redor do mesmo quintal, na periferia de uma grande cidade. Seus encontros depois da escola para brincar e desenhar se transformam sempre em grandes aventuras. A série estimula a comunicação e o afeto em uma família pouco convencional, investigando os temas que passam pela cabeça das crianças enquanto elas se expressam com letras, traços e cores.

Curadoria: Kalor Pacheco. 14 de outubro - Pátio de São Pedro - sessão sensorial

“AniMAN”;

“Era uma noite de São João”;

“Águas Belas”;

“A Homage to Wangari Maathai file”;

“Portrait of Marielle”;

“Opàrá de Osùn”;

“Lá do Alto”;

“Os 3 Porquinhos”;

“Jussara”;

“A Pomba do Caos”;

“Ayo”;

“Un”;

“Mytikah: o livro dos Heróis” (episódio 09).

Curadoria - Caio Dornelas. 21 de outubro - Praça do Diário - sessão cultura popular

“Até o Sol Raiá”;

“Salu e o Cavalo Marinho”;

“Ciranda Feiticeira”.



Ficha técnica

Palas Camila - idealizadora e coordenadora geral

Jéssica Jansen - coordenadora de produção

Rayssa Rosa - auxiliar de produção

Caio Dornelas - coordenador técnico de exibição e curadoria

Kalor Pacheco - curadoria

Magda Alves - produção audiovisual e comunicação

Anne Lírio - fotografia

Mila Barros - arte educadora

Maíra Cabral - financeiro

Laís Patrício - designer e criação da identidade visual

Vânia Silva - alimentação

Jaks - intérprete de libras

Daniel Lima - assessoria de imprensa

