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FORMAÇÃO Mostra Cine Rua Infantil promove oficinas de audiovisual em três comunidades do Recife Formação gratuita conduzida por Layane Santos vai estimular crianças a produzir documentários sobre suas vivências e os territórios onde moram; curtas serão apresentados em dezembro

A produção de filmes a partir das experiências e dos olhares das crianças é o eixo da terceira edição da Mostra Cine Rua Infantil, que inicia uma nova etapa de atividades formativas no Recife.

A iniciativa promove oficinas de audiovisual em três comunidades da capital pernambucana, com a proposta de transformar histórias locais em documentários de curta-metragem. As obras serão lançadas em encontros presenciais previstos para dezembro, com programação ainda a ser definida.

As atividades acontecem na Horta Comunitária Mãos de Milagres, no Ibura; na Associação Gris Espaço Solidário, na Várzea; e no Compaz Atriz Leda Alves, na comunidade do Bode, no Pina. A programação começa nesta quarta-feira (21), no Ibura, das 15h às 17h.

Na Horta Comunitária Mãos de Milagres, as oficinas também serão realizadas nos dias 24 e 28 de outubro e 7 de novembro.

Na Associação Gris Espaço Solidário, os encontros estão marcados para 23 e 24 de outubro, além de 6 e 7 de novembro.

Já o Compaz Atriz Leda Alves recebe a formação nos dias 27 de outubro, 3 e 5 de novembro, sempre das 15h às 17h30.

Crianças atrás das câmeras

A condução das oficinas está a cargo de Layane Santos, fotógrafa, artista, educadora popular e comunicadora nascida e criada na comunidade do Coque, no Recife.

Integrante do coletivo Revelar.si - Fotógrafas do Coque, ela desenvolve atividades de formação em fotografia e também é cofundadora do Elas Fotografando, grupo de mulheres dedicado a ensaios fotográficos, coberturas e projetos audiovisuais.

Durante os encontros, o celular será utilizado como ferramenta de criação e registro, permitindo que os participantes explorem recursos da linguagem cinematográfica e construam narrativas relacionadas ao cotidiano.

A proposta combina experimentação artística, brincadeiras e colaboração, com atenção às formas como as crianças percebem os lugares onde vivem.

“A oficina é uma experiência de criação audiovisual para crianças em que vamos utilizar o celular para contar histórias, trazendo o olhar delas sobre o lugar onde vivem. A ideia é transformada numa vivência lúdica e participativa, estimulando a criatividade, a escuta e o trabalho coletivo. Mais do que ensinar a gravar vídeos, a atividade proporciona um momento artístico-cultural em que as crianças contam suas próprias histórias e mostram como enxergam o mundo ao seu redor. Vale reforçar também que a oficina tem como resultado o lançamento de curtas-metragens documentais”, afirma Layane.

Serão quatro encontros. A primeira etapa será dedicada à troca de experiências, com conversas sobre as histórias dos participantes, suas brincadeiras preferidas e os espaços de convivência das comunidades.

Depois, as crianças conhecerão aspectos técnicos da gravação com celular, como enquadramento e uso da luz e da sombra. Na sequência, farão registros de imagens, sons e cenas, que serão reunidos para dar forma aos documentários.

Cinema, identidade e território

Idealizada pela pernambucana Palas Camila, responsável também pela coordenação geral, a Mostra Cine Rua Infantil busca aproximar o público das produções audiovisuais por meio de ações educativas e sessões de cinema ao ar livre.

O projeto articula exibição e realização cinematográfica, incentivando a expressão de crianças e adolescentes e o desenvolvimento de trabalhos relacionados a questões raciais, sociais, de gênero, políticas, artísticas, culturais e educativas.

“A mostra surge pela necessidade de democratizar o acesso ao cinema sem paredes e de ocupar espaços públicos do Recife com encontros, cultura e filmes. Ao mesmo tempo, incentivamos a criação de obras audiovisuais nas infâncias. A gente acredita que, além de democratizar o assistir, é preciso realizar o fazer para que as crianças possam contar suas próprias histórias e imaginações, valorizando o território. E é por isso que essas formações chegam à diversos territórios e comunidades recifenses”, explica Palas, pedagoga, educadora popular e produtora cultural.

A trajetória do projeto começou em 2023, quando a primeira edição levou 17 filmes de classificação livre a espaços públicos do centro do Recife.

As sessões ocuparam a Praça Dom Vital, em frente ao Mercado de São José, o Pátio de São Pedro e a Praça do Diário, com obras organizadas em diferentes eixos temáticos, entre eles cultura popular e experiências sensoriais.

Em 2025, a segunda edição voltou a promover exibições gratuitas e atividades educativas para o público infantil. A programação passou pela Rua da Imperatriz, pelo Pátio de São Pedro e pela Ilha de Santa Terezinha, em Santo Amaro.

Na ocasião, também foram apresentados curtas de animação produzidos por crianças das comunidades participantes das oficinas artístico-culturais.

A terceira edição conta com recursos do Sistema de Incentivo à Cultura do Município do Recife (SIC), por meio do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC), vinculado à Fundação de Cultura da Cidade do Recife, à Secretaria de Cultura e à Prefeitura do Recife.

Mais informações sobre a programação podem ser encontradas no perfil oficial da mostra no Instagram: @cineruainfantil.

Mostra Cine Rua Infantil (3ª edição)

- Programação de oficinas -

Ibura (Horta Comunitária Mãos de Milagres - Rua Cantora Clara Nunes, s/n)

21 de outubro (quarta-feira) - 15h às 17h

24 de outubro (sábado) - 10h às 12h

28 de outubro (quarta-feira) - 15h às 17h

7 de novembro (sábado) - 10h às 12h



Várzea (Associação Gris Espaço Solidário - Rua Diogo Barbosa Machado, nº15)

23 de outubro (sexta-feira) - 15h às 17h

24 de outubro (sábado) - 14h às 16h

6 de novembro (sexta-feira) - 15h às 17h

7 de novembro (sábado) - 14h às 16h



Pina (Compaz Atriz Leda Alves - Rua José Rodrigues, nº 586)

27 de outubro (terça-feira) - 15h às 17h30

3 de novembro (quarta-feira) - 15h às 17h30

5 de novembro (sexta-feira) - 15h às 17h30

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