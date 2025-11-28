A- A+

CINEMA Mostra Cinema e Direitos Humanos chega ao Recife com foco na emergência climática Com o tema "Direitos humanos e emergência climática: rumo a um futuro sustentável", a edição sublinha a relação entre cultura, memória e proteção ambiental nas lutas de grupos vulnerabilizados

Edição 2025 destaca resistência de territórios urbanos, ribeirinhos, quilombolas e indígenas diante da crise ambiental

A 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos acontece, no Recife, entre terça (2) e sexta (5) da próxima semana, com sessões gratuitas e abertura no Cine Teatro do Parque, Centro do Recife.

A programação segue na UniFafire e propõe ao público refletir sobre os impactos da emergência climática em diferentes territórios, destacando modos de vida que enfrentam desigualdades e a devastação ambiental.

Promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), o circuito passa por 12 capitais brasileiras.

Mostra

Com o tema “Direitos humanos e emergência climática: rumo a um futuro sustentável”, a edição sublinha a relação entre cultura, memória e proteção ambiental nas lutas de grupos vulnerabilizados.

No Recife, ganha destaque o filme “Eu sou raiz” (2022), de Cíntia Lima e Lílian de Alcântara, que acompanha a trajetória de Mestra Mariinha, liderança quilombola, guardiã de saberes tradicionais e figura fundamental na defesa do território às margens do Rio São Francisco.

A Mostra é realizada em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio do Curso de Cinema e Audiovisual, reforçando o lugar do audiovisual como instrumento de transformação social e registro de lutas por direitos.

No Recife, conta com apoio da UniFafire, do Cine Teatro do Parque, e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A homenageada do ano é a cineasta Sueli Maxakali, liderança Tikmũ’ũn e referência do cinema indígena. Seu longa “Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá” (2025), premiado em festivais nacionais, abre a programação, narrando a busca da diretora pelo pai, afastado da família durante a ditadura militar.

Filmes e temáticas

A seleção reúne 21 obras escolhidas pela professora e pesquisadora Beatriz Furtado (UFC) e pela jornalista e realizadora Janaina de Paula. Os títulos abordam território, ancestralidade, memória e justiça ambiental.

Entre eles está “Ainda há moradores aqui” (2025), de Tiago Rodrigues, sobre os bairros fantasmas de Maceió marcados pelo colapso provocado pela Braskem.

Também integra a mostra “Rua do Pescador, nº 6” (2025), de Bárbara Paz, que revisita memórias emergidas após as enchentes no Rio Grande do Sul, com equipe formada por profissionais afetados diretamente pela tragédia.

Os filmes estão distribuídos em quatro sessões temáticas: Nêgo Bispo/Terra, que aborda resistência quilombola e desastres ambientais; Antônia Melo/Águas, dedicada a conflitos hídricos e pressões de grandes empreendimentos; Raoni/Floresta, voltada a ameaças à Amazônia e disputas territoriais; e a sessão infantil, com produções que aproximam crianças da cultura e do meio ambiente.

Todas as exibições incluem janela de Libras e legendagem para surdos e ensurdecidos, e os debates contam com tradução em Libras.

Oficina

Além das sessões, a Mostra promove em todas as cidades uma oficina. No Recife, o tema é “Imagens do comum: cinema, educação e direitos humanos”, com atividades nos dias 24, 26 e 27 de novembro, no Centro de Artes e Comunicação (CAC/UFPE).

A proposta combina reflexão crítica, práticas audiovisuais e aproximação com os territórios, incentivando o uso do cinema como instrumento de afirmação cultural e preservação de saberes tradicionais.

Com carga horária de nove horas, a formação estimula a valorização das identidades e modos de vida que compõem a diversidade brasileira.

A condução é do educador audiovisual Alessandro Andrade, graduado em Cinema e Audiovisual pela UFPE e diretor de títulos como “Lenilson Braga: O Príncipe do Brega” (2021) e “Espaço Agroecológico da Várzea: 5 anos de Resistência” (2023).

O público prioritário reúne agentes culturais de comunidades e territórios periféricos, educadores e pessoas interessadas na relação entre cinema, educação e direitos humanos.

A proposta busca incentivar a replicação das metodologias em espaços educativos e culturais, reforçando a difusão da cultura dos direitos humanos.

Programação

>> Dia 1 - 2/12, terça-feira

Local: Cine Teatro do Parque

Sessão de abertura – 18h30 às 21h30

Classificação indicativa: 12 anos

Coffee Break

Solenidade + Falas institucionais

Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá (2025, 90’)

Direção: Sueli Maxakali, Isael Maxakali, Roberto Romero e Luisa Lanna

>> Dia 2 - 3/12, quarta-feira

Local: UniFafie

Sessão Infantil 1 – 14h às 17h

Classificação indicativa: Livre

Amazônia sem garimpo (2022, 6’50”)

Direção: Tiago Carvalho e Julia Bernstein

No início do mundo (2025, 7’46”)

Direção: Camilla Osório

Chico Bento e a goiabeira maraviósa (2025, 90’)

Direção: Fernando Fraiha

Sessão Raoni (Floresta) – 18h30 às 21h30

Classificação indicativa: 14 anos

SUKANDE KASÁKÁ | Terra doente (2025, 30’)

Direção: Kamikia Kisedje e Fred Rahal

Faísca (2025, 12’)

Direção: Barbara Matias Kariri

Grão (2020, 16’)

Direção: Adriana Miranda

Curupira e a máquina do destino (2025, 25’)

Direção: Janaína Wagner

>> Dia 3 - 4/12, quinta-feira

Local: UniFafire

Sessão Infantil 2 – 14h às 17h

Classificação indicativa: Livre

Ga vī: a voz do barro (2021, 10’46”)

Direção: Ana Letícia Meira Schweig e equipe

Òsányìn: o segredo das folhas (2021, 22’)

Direção: Pâmela Peregrino

Do colo da Terra (2025, 75’)

Direção: Renata Meirelles e David Vêluz

Sessão Antônia Melo (Águas) – 18h30 às 21h30

Classificação indicativa: 10 anos

Kutala (2025, 5’)

Direção: Fabio Martins e Quilombo Manzo

Rio de mulheres (2009, 21’)

Direção: Cristina Maure e Joana Oliveira

Cerrado, coração das águas: Conexão Caatinga (2025, 16’46”)

Direção: Fellipe Abreu e Luis Felipe Silva

As lavadeiras do rio Acaraú transformam a embarcação em nave de condução (2021, 12’)

Direção: Kulumym-Açu

Volta grande (2020, 27’)

Direção: Fábio Nascimento

Rua do Pescador, Nº 6 (2025, 72’)

Direção: Bárbara Paz

>> Dia 4 - 5/12, sexta-feira

Local: UniFafire

Sessão Nêgo Bispo (Terra) – 14h às 17h

Classificação indicativa: 12 anos

Eu sou raiz (2022, 7’)

Direção: Cíntia Lima e Lílian de Alcântara

Ainda há moradores aqui (2025, 42’50”)

Direção: Tiago Rodrigues

Pau d’arco (2025, 89’)

Direção: Ana Aranha

Sessão de encerramento – 18h30 às 21h30

Classificação indicativa: 12 anos

Sede de rio (2024, 72’)

Direção: Marcelo Abreu Góis



SERVIÇO

15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos em Recife

Quando: 2 a 5 de dezembro de 2025

Onde: Cine Teatro do Parque - R. do Hospício, 81, Boa Vista / UniFafire - Av. Conde da Boa Vista, 921, Boa Vista

Evento gratuito

Informações: @mcdh.oficial

* Com informações da assessoria

