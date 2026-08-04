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Cultura+ Produção sobre Lia de Itamaracá e o Homem da Meia-Noite integram 2ª Mostra de Cinema e Patrimônio Evento vai exibir 15 obras audiovisuais relacionadas a manifestações da cultura popular do estado, com sessões gratuitas em diversas cidades de Pernambuco

Pelo menos 15 obras audiovisuais relacionadas a manifestaçõess da cultura popular de Pernambuco ganham exibição gratuita em diversas cidades do estado, a partir desta quarta (5), na programação da 2ª Mostra de Cinema e Patrimônio.



Realizada pelo Governo do Estado, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), a mostra terá agenda descentralizada no Recife, Olinda, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, Palmares, Floresta e Triunfo.

São Luiz

Com abertura no Cinema São Luiz, a mostra vai exibir "Mar de Fogo", vídeoclipe de Lia de Itamaracá dirigido por Bárbara Ramona.



"O Homem do Fraque Verde", de Petrônio Lorena, também ganha exibição no mesmo dia.



Além da abertura da edição, o São Luiz também recebe o encerramento da mostra no próximo dia 2 de setembro, com exibição do fulme "O Carnaval é de Pelé", de Daniele Leite e Lucas Santos. Na narrativa, "Seu Pelé", brincante do Boi Tira-Teima, Patrimônio Vivo de Pernambuco, é retratado.





Oficinas e rodas de conversa

A programação traz, ainda, além das exibições, oficinas e rodas de conversa com fazedores de cultura popular e o poder público.

Entre as novidades do evento - com curadoria de Pedro Severien - está uma oficina voltada a alunos da rede municipal de ensino de Caruaru, no Agreste, com exibição de flmes sobre bens culturais imateriais registrados em âmbito estadual, a exemplo da renda renascença, um dos temas das produções que vão ser assistidas pelos estudantes.

Integra também a programação um cortejo de bacamarteiros no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Em seguida, obras no Cineclube Olímpio Bonaldo ganham exibição.

Semana Estadual de Patrimônio Cultural

A 2ª edição da Mostra de Cinema e Patrimônio faz parte da agenda da Semana Estadual de Patrimônio Cultural, com início no próximo dia 17 de agosto.



A data marca também o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, ocasião em que serão titulados novos Patrimônio Vivos de Pernambuco.

PROGRAMAÇÃO Cinema São Luiz (Rua da Aurora, 175, Boa Vista) Quinta-feira, 5 de agosto, às 18h (Abertura) Exibição "Mar de Fogo - Lia de Itamaracá", de Bárbara Ramona

"O Homem do Fraque Verde", de Petrônio Lorena



Quarta-feira, 12 de agosto, às 18h Exibição



"Como Vi Salu", de Toni Braga

"Samba de Coco Raízes de Tupanatinga", de Zé Luiz do Candeeiro



Quarta-feira, 19 de agosto, às 18h Exibição



"Joh do Forró", de Alessandro Anax

"Mateus", de Dea Ferraz



Quarta-feira, 2 de setembro, às 14h (Encerramento) Exibição



"O Carnaval é de Pelé", de Daniele Leite e Lucas Santos

* Exibição com participação do Boi Tira-Teima, Patrimônio Vivo de Pernambuco Escola Municipal Mestre Vitalino – Caruaru (Rua São Sebastião, s/n, Alto do Moura) Segunda, terça e quarta, dias 10, 11 e 12 de agosto (manhã) Oficina de Cinema de Animação – mestre Lula Gonzaga. Exibição:



Registro de Patrimônio Imaterial da Renda Renascença

Registro do Circo de Tradição Familiar Cineclube Macaíba – Olinda (Beco da Macaíba, R. João de Lima, Guadalupe) Terça-feira, 11 de agosto, às 19h Exibição: "Coco de Umbigada" * Curadoria da mostra: Mãe Beth de Oxum (Patrimônio Vivo de Pernambuco), com Pedro Severien Cine Teatro Apolo – Palmares (Rua da Conceição, São Sebastião) Quinta-feira, 13 de agosto, às 14h Exibição "Mar de Fogo - Lia de Itamaracá", de Bárbara Ramona

"Mambembe", de Fábio Meira



* A exibição contará com participação de Índia Morena, Patrimônio Vivo de Pernambuco Theatro Cinema Guarany – Triunfo (Praça Carolino Campos, Rua Manoel Pereira Lima, 265) Terça-feira, 18 de agosto, às 19h Exibição



"Mar de Fogo - Lia de Itamaracá", de Bárbara Ramona

"O Homem do Fraque Verde", de Petrônio Lorena



Cine Recreio – Floresta (Rua Pereira Maciel, 109) Quarta-feira, 19 de agosto, às 16h40 Exibição



"Mar de Fogo - Lia de Itamaracá", de Bárbara Ramona

"Saramuná", de Gabriela Moura

"Territórios Gastronômicos do Velho Chico", de Monica Jácome



* Exibição com participação do Coletivo Bucaneiros (vencedor do 11º Prêmio Airton de Almeida Carvalho pela requalificação do Cine Recreio). Cineteatro Bianor Mendonça – Camaragibe (Av. Dr. Pierre Collier, 440 , Vila da Fabrica) Terça-feira, 25 de agosto, às 19h Exibição



"Mar de Fogo - Lia de Itamaracá", de Bárbara Ramona

"Babá Paulo Braz: Conexão Ifé", de Gustavo Almeida * Exibição com participação do Maracatu Raízes de Pai Adão, Patrimônio Vivo de Pernambuco. Museu do Bacamarte – Cabo de Santo Agostinho (Rua vig. João Batista, 157, Centro) Quinta-feira, 27 de agosto, às 19h Exibição



"Mar de Fogo - Lia de Itamaracá", de Bárbara Ramona

"Saramuná", de Gabriela Moura

"O Entalhe do Sertão: a arte de J. Borges", de Helen Quintana



* Após a exibição, haverá cortejo com os bacamarteiros da SOBAC (Patrimônio Vivo de Pernambuco).

SERVIÇO

2ª Mostra de Cinema e Patrimônio

Quando: a partir desta quinta-feira, 5 de agosto

Onde: Cinema São Luiz (abertura) e em outros espaços de Recife, Olinda, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, Floresta e Triunfo

Acesso gratuito



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