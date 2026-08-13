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ARTE CIRCENSE Mostra de Circo do Recife: 15ª edição celebra tradição e o futuro das artes do picadeiro Atividades iniciam neste sábado (15) e segue até 25 de agosto em espaços diversos da cidade

A partir deste sábado (15) até o próximo dia 25 de agosto, o 'respeitável público de Recife' vai poder celebrar a tradição do circo com atividades diversas na 15ª Mostra de Circo da cidade.



Oficinas, debates, intervenções, exibição de filme e, claro, espetáculos circenses integram a programação da mostra, que é oferecida pela Prefeitura do Recife através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.



Serão mais de 50 atividades em dez dias de celebração gratuita à arte do picadeiro, que também vai se voltar à solidariedade com a arrecadação de alimentos não perecíveis para o Banco de Alimentos do Recife.

Para a edição são homenageados nomes de diferentes saberes do circo: o ilusionista Mister Salles e o palhaço Jipinho (in memoriam), o brincante Wiliams Sant'anna e o também ilusionista Mickael Marvey.

Espaços

No decorrer da mostra, pelo menos 15 locais da cidade vão receber atividades, entre eles o Parque do Caiara, Escola Pernambucana de Circo e os teatros Apolo e Barreto Júnior, entre outros.





Além das ações em cima dos palcos, a edição vai estender a agenda para os picadeiros com propostas circenses que passam por trupes mambembes a artistas contemporâneos.



Alakazam, Índia Morena, Palhaço Pinóquio, Cia brincantes e Cia Devir são alguns dos nomes que participam da mostra.

O Circo Experimental Negro, em meio a narrativas e espetáculos "afrocêntricos" e as Violetas da Aurora, coletivo circense formado por mulheres em atuação no Recife também estão na grade.





Mostra tem início neste sábado (15) e segue até 25 de agosto | Crédito: Marcos Pastich/Arquivo PCR

Formação

Artista de fora de Pernambuco participam da etapa formativa da mostra, que vai oferecer oficinas gratuitas, entre elas "Circo Acessível: Oficina de Tecido para Pessoas Surdas" e "Elaboração e Gestão de Projetos Culturais", ambas ministradas pelas pernambucana Mainá Souza e Malu Vieira.

Interessados podem realizar a inscrição no link disponível no perfil do Instagram @culturadorecife.



PROGRAMAÇÃO

Sábado (15)

Parque Governador Eduardo Campos

Ocupa Circo - 16h às 19h

16h - Vivências circenses (Cia Brincantes de Circo) e Bandinha Circense do Recife

17h - Mostra de Números: O Retirante (Jonathan Júnior); Flores, para que te quero? (Bernardo Maia); Pantera Rosa (Rocio)

Espetáculo "O Encontro da Tempestade com a Guerra" (Circo Experimental Negro)

Mestre de cerimônia Palhaça Beterraba



Terça (18)



Sesc Casa Amarela

Das 14h às 17h - Filme “Mambembe” e debate com Índia Morena

Quarta (19)



Compaz Eduardo Campos

15h - Atrapalhaços - Intervenção de Palhaçaria (Cia Brincantes de Circo)

Universidade Federal de Pernambuco

17h - Debate Circo e Memória

Quinta (20)



Teatro Barreto Júnior



15h - Hamnet no Circo (Davison Wescley e João Ferreira)

Escola Pernambucana de Circo



18h - Debate Mulheres na Gestão do Circo

Sexta (21)



Teatro Hermilo Borba Filho



19h às 21h - Cerimônia de homenagem

Mostra de números: O Jogo de Tênis (Flávio Santana); Escada Livre (Manuel Alejandro); O Mestre das Cartas (Mickael Marvey)

Espetáculo: Pequenos Abismos (Márcio Sá)



Mestre de cerimônia Palhaça Baju

Sábado (22)

Sítio Trindade

15h às 19h - Cortejo dos Palhaços Músicos

Mostra de números: Sinsalabim (Mágico Erisson), Cair como prática (Beatriz Caldas)



Espetáculos Disney Circo - O circo da Família Vidal; A lenda viva Mágico Alakazam; Rastro de Alegria (Circo Puma)



Mestre de cerimônia: Palhaço Finni

Parque do Caiara

16h às 19h - Bandinha Circense do Recife

Mostra de números: Pequenas coisas que brilham (Jéssica dos Santos); Bolacha e o diabolô maluco (Bruno Luna)



Espetáculos "A Menina dos Meus Olhos"(Kowalski Circo); Circo Águia Dourada; "Encantado - Uma Aventura Inusitada" (Circo do Palhaço Malandrinho)



Mestre de cerimônia: Palhaça Carambola



Teatro Hermilo Borba Filho

19h - Nove tentativas de não sucumbir (Cia Devir)

Domingo (23)



Sítio Trindade

Das 15h às 18h - Cortejo dos Palhaços Músicos

Números: "Adagio Triple" (João Fernando) e "Minha Rede Ainda Tem Seu Cheiro" (Karol Correia)

Espetáculos "Um Espetáculo Simples e sem Arrodeios" (Circo Milenium) e "Sonho e Fantasia" (Circo Polygram)

Mestre de cerimônia Palhaço Cafuné

Parque Caiara

Das 16h às 18h - Bandinha Circense do Recife

Mostra de números: A Fuga (Mickael Marvey); Palhaço Pinóquio

Espetáculos "Um Show de Circo" (Vidal Circo); Circo Wolverine

Mestre de cerimônia: Palhaça Carambola

Teatro Hermilo Borba Filho

16h - Picadeiro Pernambuco (Carcará)

Teatro Apolo

17h - Nordestinados in Circus (EPC)

Segunda (24)



Escola Costa Porto

19h - O Encontro (Violetas da Aurora)

Terça (25)



Teatro Barreto Júnior

10h - Circo itinerante é arte e cultura para o povo - Um espetáculo da Família Alves

Compaz Dom Helder

15h - A Boba: uma jornada (Luiz Fontes)

SERVIÇO

15ª Mostra de Circo do Recife

Quando: de 15 a 25 de agosto

Onde: espaços públicos e culturais da cidade

Acesso gratuito

Informações: @culturadorecife





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