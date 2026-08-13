Mostra de Circo do Recife: 15ª edição celebra tradição e o futuro das artes do picadeiro
Atividades iniciam neste sábado (15) e segue até 25 de agosto em espaços diversos da cidade
A partir deste sábado (15) até o próximo dia 25 de agosto, o 'respeitável público de Recife' vai poder celebrar a tradição do circo com atividades diversas na 15ª Mostra de Circo da cidade.
Oficinas, debates, intervenções, exibição de filme e, claro, espetáculos circenses integram a programação da mostra, que é oferecida pela Prefeitura do Recife através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.
Serão mais de 50 atividades em dez dias de celebração gratuita à arte do picadeiro, que também vai se voltar à solidariedade com a arrecadação de alimentos não perecíveis para o Banco de Alimentos do Recife.
Para a edição são homenageados nomes de diferentes saberes do circo: o ilusionista Mister Salles e o palhaço Jipinho (in memoriam), o brincante Wiliams Sant'anna e o também ilusionista Mickael Marvey.
Espaços
No decorrer da mostra, pelo menos 15 locais da cidade vão receber atividades, entre eles o Parque do Caiara, Escola Pernambucana de Circo e os teatros Apolo e Barreto Júnior, entre outros.
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Além das ações em cima dos palcos, a edição vai estender a agenda para os picadeiros com propostas circenses que passam por trupes mambembes a artistas contemporâneos.
Alakazam, Índia Morena, Palhaço Pinóquio, Cia brincantes e Cia Devir são alguns dos nomes que participam da mostra.
O Circo Experimental Negro, em meio a narrativas e espetáculos "afrocêntricos" e as Violetas da Aurora, coletivo circense formado por mulheres em atuação no Recife também estão na grade.
Formação
Artista de fora de Pernambuco participam da etapa formativa da mostra, que vai oferecer oficinas gratuitas, entre elas "Circo Acessível: Oficina de Tecido para Pessoas Surdas" e "Elaboração e Gestão de Projetos Culturais", ambas ministradas pelas pernambucana Mainá Souza e Malu Vieira.
Interessados podem realizar a inscrição no link disponível no perfil do Instagram @culturadorecife.
PROGRAMAÇÃO
Sábado (15)
Parque Governador Eduardo Campos
Ocupa Circo - 16h às 19h
16h - Vivências circenses (Cia Brincantes de Circo) e Bandinha Circense do Recife
17h - Mostra de Números: O Retirante (Jonathan Júnior); Flores, para que te quero? (Bernardo Maia); Pantera Rosa (Rocio)
Espetáculo "O Encontro da Tempestade com a Guerra" (Circo Experimental Negro)
Mestre de cerimônia Palhaça Beterraba
Terça (18)
Sesc Casa Amarela
Das 14h às 17h - Filme “Mambembe” e debate com Índia Morena
Quarta (19)
Compaz Eduardo Campos
15h - Atrapalhaços - Intervenção de Palhaçaria (Cia Brincantes de Circo)
Universidade Federal de Pernambuco
17h - Debate Circo e Memória
Quinta (20)
Teatro Barreto Júnior
15h - Hamnet no Circo (Davison Wescley e João Ferreira)
Escola Pernambucana de Circo
18h - Debate Mulheres na Gestão do Circo
Sexta (21)
Teatro Hermilo Borba Filho
19h às 21h - Cerimônia de homenagem
Mostra de números: O Jogo de Tênis (Flávio Santana); Escada Livre (Manuel Alejandro); O Mestre das Cartas (Mickael Marvey)
Espetáculo: Pequenos Abismos (Márcio Sá)
Mestre de cerimônia Palhaça Baju
Sábado (22)
Sítio Trindade
15h às 19h - Cortejo dos Palhaços Músicos
Mostra de números: Sinsalabim (Mágico Erisson), Cair como prática (Beatriz Caldas)
Espetáculos Disney Circo - O circo da Família Vidal; A lenda viva Mágico Alakazam; Rastro de Alegria (Circo Puma)
Mestre de cerimônia: Palhaço Finni
Parque do Caiara
16h às 19h - Bandinha Circense do Recife
Mostra de números: Pequenas coisas que brilham (Jéssica dos Santos); Bolacha e o diabolô maluco (Bruno Luna)
Espetáculos "A Menina dos Meus Olhos"(Kowalski Circo); Circo Águia Dourada; "Encantado - Uma Aventura Inusitada" (Circo do Palhaço Malandrinho)
Mestre de cerimônia: Palhaça Carambola
Teatro Hermilo Borba Filho
19h - Nove tentativas de não sucumbir (Cia Devir)
Domingo (23)
Sítio Trindade
Das 15h às 18h - Cortejo dos Palhaços Músicos
Números: "Adagio Triple" (João Fernando) e "Minha Rede Ainda Tem Seu Cheiro" (Karol Correia)
Espetáculos "Um Espetáculo Simples e sem Arrodeios" (Circo Milenium) e "Sonho e Fantasia" (Circo Polygram)
Mestre de cerimônia Palhaço Cafuné
Parque Caiara
Das 16h às 18h - Bandinha Circense do Recife
Mostra de números: A Fuga (Mickael Marvey); Palhaço Pinóquio
Espetáculos "Um Show de Circo" (Vidal Circo); Circo Wolverine
Mestre de cerimônia: Palhaça Carambola
Teatro Hermilo Borba Filho
16h - Picadeiro Pernambuco (Carcará)
Teatro Apolo
17h - Nordestinados in Circus (EPC)
Segunda (24)
Escola Costa Porto
19h - O Encontro (Violetas da Aurora)
Terça (25)
Teatro Barreto Júnior
10h - Circo itinerante é arte e cultura para o povo - Um espetáculo da Família Alves
Compaz Dom Helder
15h - A Boba: uma jornada (Luiz Fontes)
SERVIÇO
15ª Mostra de Circo do Recife
Quando: de 15 a 25 de agosto
Onde: espaços públicos e culturais da cidade
Acesso gratuito
Informações: @culturadorecife