A- A+

AUDIOVISUAL Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano: abertura será na próxima quinta (6) no São Luiz Mostra inicia no Recife e segue em circuito nacional pelo País, com exibição de "Baile Perfumado", de Lírio Ferreira e Paulo Caldas

Entre as obras fundamentais da cinematografia do País, "Baile Perfumado" (1996), "Baixio das Bestas" (2006), "Cinema, Aspirinas e Urubus" (2006) e "Boi Neon" (2016) estão na Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano que acontece entre os dias 13 e 19 de agosto - com abertura no Cinema São Luiz na próxima quinta-feira (6).



Na ocasião da abertura, os diretores das respectivas reproduções, Lírio Ferreira e Paulo Caldas, Claudio Assis, Marcelo Gomes e Gabriel Mascaro estarão presentes no São Luiz.



Já o Cinema da Fundação vai receber a Mostra - com horários, salas e valores dos ingressos ainda não divulgados.



Do Recife, a mostra, promovida pela Imovision, segue em circuito nacional por regiões do País, entre outras cidades passa por Salvador, Belém, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.











A mostra vai celebrar a identidade do cinema pernambucano, um dos polos inventivos do cinema brasileiro, assim como vai rememorar a projeção das produções no cenário nacional e internacional.



O Baile Perfumado

De Lírio Ferreira e Paulo Caldas, "Baile Perfumado" (1996) traz o fascínio pelo cangaço e a ambição do cinema em meio ao Estado Novo.



A produção, referência como marco da retomada do cinema pernambucano e brasileiro, foi vencedor como Melhor Filme no Festival de Brasília.



Baixio das Bestas

De Cláudio Assis, o filme, de 2006, traz na narrativa um retratro da violência, exploração e degradação social a partir das história de uma adolescente explorada pelo avô.



A produção reforça a autoralidade do diretor pernambucano, que também já havia assinado "Amarelo Manga", conquistando o Festival de Brasília.

Cinemas, Aspirinas e Urubus

De Marcelo Gomes, também lançado em 2006, o filme se passa no início da década de 1940 no Sertão nordestino, e narra o encontro entre dois homens que viajam de povoado em povoado exibindo filmes promocionais sobre o remédio para pessoas que nunca haviam ido ao cinema.

A produção integrou a lista da Abraccine dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos.

Boi Neon

De Gabriel Mascaro, lançado em 2016, a produção mergulha nos bastidores das vaquejadas para acompanhar um vaqueiro que vive na estrada com trabalhadores, enquanto alimenta o sonho de criar roupas no polo de confecção do semiárido nordestino.



A produção teve reconhecimento internacional, inclusive, entre outros, com o Prêmio Especial do Júri da Mostra Horizontes, no Festival de Veneza.

Completando 10 anos, “Boi Neon”, de Gabriel Mascaro, mergulha nos bastidores das vaquejadas para

SERVIÇO

Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano

Com exibição do filme "Baile Perfumado"

Quando: Quinta-feira, 6 de agosto, às 18h30

Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista

Informações:

Veja também