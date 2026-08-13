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CINEMA

Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano chega aos cinemas do Brasil; saiba mais

Quatro clássicos pernambucanos foram escolhidos para a programação idealizada pela Imovision

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''Boi Neon'' (2015), de Gabriel Mascaro, é um dos selecionados da mostra''Boi Neon'' (2015), de Gabriel Mascaro, é um dos selecionados da mostra - Foto: Divulgação

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Depois da abertura no Cinema São Luiz, a Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano chega às salas de exibição do Brasil amanhã, seguindo em cartaz até o dia 19 de agosto, com quatro clássicos pernambucanos na programação. A iniciativa é uma realização da distribuidora Imovision. 

Sem muito mistério, as obras escolhidas são as seguintes: ''Baile Perfumado'' (1996), de Lírio Ferreira e Paulo Caldas; ''Baixio das Bestas'' (2006), de Cláudio Assis; ''Cinema, Aspirinas e Urubus'' (2006), de Marcelo Gomes; e ''Boi Neon'' (2015), de Gabriel Mascaro. 

Retrato do seu tempo
Esses quatro filmes atravessaram diferentes gerações e décadas do cinema nacional, sendo recordados como referências do cinema criativo realizado em Pernambuco. O retorno para a grande tela é uma oportunidade do público rever ou ter um primeiro contato com esses longas-metragens memoráveis. 

"Todo filme retrata o seu tempo'', disse o cineasta pernambucano Lírio Ferreira, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco. Na ocasião, o diretor estava presente para o lançamento da Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano, no Cinema São Luiz, na última quinta-feira (6), com exibição de ''Baile Perfumado''. 

Além de Lírio Ferreira, também marcaram presença na abertura os cineastas Gabriel Mascaro, Cláudio Assis e Hilton Lacerda (roteirista de ''Baixio das Bestas''). 

''O 'Baile Perfumado' continua sendo contemporâneo. O Manguebeat, Chico Science e Nação Zumbi, Fred Zero Quatro e Mundo Livre, Siba e Mestre Ambrósio. Todo esse universo e essa atmosfera torna esse filme extremamente atual, extremamente necessário e atingindo pessoas que talvez estejam assistindo pela primeira vez'', revelou Lírio. 

O diretor citou artistas que contribuíram na trilha sonora do longa-metragem de 1996, incluindo a composição inédita de Chico Science para o cinema: ''Angicos''.

''Olhar para outro lugar''
Para o cineasta pernambucano Gabriel Mascaro, de ''Boi Neon'', um dos pontos que torna o cinema feito em Pernambuco tão inventivo seria o desejo de realizar um filme invés de fazer uma novela. ''Estamos distantes disso geograficamente, inclusive, é o que faz a gente olhar para outro lugar'', comentou o diretor. 

''O cinema pernambucano ocupa um lugar relevante no que se fala de cinema brasileiro. Não tem como discutir sobre a cinematografia nacional sem falar sobre a contribuição desses filmes (da mostra) e de outros longas pernambucanos que não entraram nessa seleção'', concluiu Mascaro.  

A respeito disso vale citar pelo menos três títulos que também fazem parte dessa história: ''Amor, Plástico e Barulho'' (2013), de Renata Pinheiro; ''Sete Corações'' (2014), de Dea Ferraz; e ''Terra Sem Deus'' (1963), de José Carlos Burle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A Imovision distribuiu os filmes da Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano para diversas salas de exibição no Brasil. No Recife, a exibição dos longas acontecem na sala Derby, do Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), e no Moviemax Rosa e Silva. 

SERVIÇO
Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano 
Quando: 13 a 19 de agosto
Onde: Cinema da Fundação (sala Derby) - Rua Henrique Dias, 609, Derby; e Moviemax Rosa e Silva - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos
Informações: @imovision

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